Šéfové Škodovky, Partners Banky, Rohlíku a ti další. Tohle jsou nejvlivnější CEOs českého LinkedInu

Inspirují, informují, sdílejí své zkušenosti, úspěchy, neúspěchy a někdy třeba nechávají trochu více nahlédnout i do svých osobních životů. Řeč je o zakladatelích, majitelkách či výkonných ředitelích, zkrátka šéfech a šéfkách, kteří jsou aktivní a ve výsledku také vlivní na sociální síti LinkedIn. Ve spolupráci s agenturou Future Sales nyní přinášíme exkluzivní žebříček 30 osobností, jejichž příspěvky měly v roce 2024 na českém LinkedInu nejvyšší kumulativní počet zobrazení. Sledujete je také?

Žebříček ukazuje nejvlivnější šéfy a šéfky českého LinkedInu, z prvního místa ho přitom ovládá jediný cizinec v první desítce. Je jím Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto, který začal na profesní sociální síť publikovat před třemi lety právě po svém nástupu do čela mladoboleslavské automobilky. „A je to pro mě obohacující zkušenost,“ říká nyní. LinkedIn mu prý pomáhá komunikovat přímo a autenticky s celým spektrem komunit důležitých pro Škoda Auto, od zákazníků a lídrů v oboru až po zaměstnance a partnery v dodavatelském řetězci a obchodní síti.

„Mým úkolem je vést a rozvíjet tým manažerů Škoda Auto pro naše zaměstnance a zákazníky během největší transformace v historii automobilového průmyslu. Efektivní vedení vyžaduje otevřené komunikační kanály a LinkedIn je jednou z klíčových pák pro současnou komunikaci s širokým spektrem zainteresovaných stran, interních i externích,“ vysvětluje pro CzechCrunch Klaus Zellmer. Občas přidá i třeba záběry z rodinné dovolené, ale zaručeně prý fungují hlavně příspěvky o nových modelech Škodovky.

Foto: CzechCrunch Nejvlivnějším CEO na českém LinkedInu je Klaus Zellmer ze Škody Auto

Co vlastně na jeho LinkedInu poutá? „Klaus Zellmer je jediný cizinec v TOP 10. Jako CEO Škoda Auto promlouvá ke globálnímu publiku, což mu dává větší pole působnosti než lokálním tvůrcům. Téměř 50 tisíc sledujících, vizuálně zaměřený obsah publikovaný v ideální frekvenci – to vše jej opět vyneslo na první příčku v našem žebříčku,“ komentuje Jiří Jambor, spoluzakladatel agentury Future Sales.

Ve Future Sales se na LinkedIn specializují a dlouhodobě monitorují, co se na něm děje. A mezi to spadá také monitoring těch nejvlivnějších osobností, které pravidelně publikují nové příspěvky. Pro žebříček Nejvlivnějších CEOs na českém LinkedInu je přitom zásadních několik parametrů.

Daný uživatel musí podle informací na LinkedInu pracovat ve firmě, která má více než 51 zaměstnanců, musí mít jako hlavní lokalitu zvolené Česko, v daném období publikovat příspěvky minimálně tři měsíce za sebou a musí mít uvedenou pozici CEO (výkonný/generální ředitel) nebo jeho synonymum (chairman/předseda představenstva) nebo majitel/zakladatel.

Foto: CzechCrunch Nejvlivnější CEOs na českém LinkedInu

Ve Future Sales takto zanalyzovali přes jedenáct tisíc unikátních profilů. Jednotlivé osobnosti jsou v žebříčku řazeni podle impresí, respektive počtu zobrazení jejich příspěvků, což vyjadřuje i jejich vliv. Počet zobrazení příspěvků se přitom počítá z pohledu šesti základních kritérií: počet sledujících, počet pozitivních reakcí u příspěvků, frekvence příspěvků, délka textu, formát postů a den publikování.

Nejvyšší kumulativní počet zobrazení měl na českém LinkedInu v roce 2024 již zmíněný Klaus Zellmer, na dalších místech se umístili Petr Borkovec ze skupiny Partners, Tomáš Čupr z Rohlíku, Josef José Kadlec z GoodCallu a Jana Jáčová z UOL Účetnictví. V první desítce jsou také Tomáš Vala ze Sika, Martin Cígler ze Seyforu, Jiří Pech z PKV, Jan Juchelka z Komerční banky a Tomáš Salomon z České Spořitelny.

Čím na sociální síti poutá spolumajitel Partners a šéf Partners Banky? „Jestli někdo na českém LinkedIn umí rýpnout do vosího hnízda a rozproudit diskuzi, pak je to Petr Borkovec. Pod svými příspěvky má největší počet komentářů v TOP 10. Jeho obsah rozhodně není ten graficky ‚nejdokonalejší‘, ale na této síti to není třeba. Je hlavně autentický, plný osobních názorů, dat a trendů,“ komentuje Jiří Jambor z Future Sales.

Borkovcovo působení na sítích má přitom i další efekty, o kterých jsme mluvili v nedávném velkém rozhovoru spolu s ním a jeho parťákem Radimem Lukešem. Ten byl původně proti, aby byl Borkovec na LinkedInu tak aktivní, ale nakonec se s tím smířil. Důvod? „Měl jsem to Petrovi za zlé, protože se vyjadřoval ke všemu, i k politice. A myslel jsem si, že to bude zbytečné a ke škodě. Nicméně v momentě, kdy Petr začal psát o našem holdingu a bankovnictví obecně, se k nám začali hlásit parádní lidé, které bychom jinak vůbec nedostali. Tohle by přes agentury nebo inzeráty asi nešlo. A tak jsme vlastně náš holding postavili i díky sociálním sítím, které si Petr získal svou otevřeností,“ popsal.

Na třetím místě v žebříčku Nejvlivnějších CEOs na českém LinkedInu se umístil Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlik.cz, který své sledující nechává nahlédnout do různých zákoutí rychle rostoucí skupiny působící v několika evropských zemích. „Přes 71 tisíc sledujících, obsah v angličtině a šitý na míru LinkedInu, který je plný osobních komentářů, dat, statistik, vizualizací a fotek. Tento mix vynesl Tomáše Čupra na bronzovou medaili. Zároveň dokazuje, že úspěch není jen o počtu příspěvků – za minulý rok jich měl pouze 60, což je druhý nejnižší počet v TOP 10,“ komentuje Jiří Jambor, spoluzakladatel Future Sales.

Přehled třiceti nejvlivnějších CEOs na českém LinkedInu najdete na webu CzechCrunche, stejně jako přehled nejefektivnějších šéfů a šéfek, tedy těch, kteří nepíšou tolik příspěvků, ale v průměru si je přečte nejvíce lidí. A k dispozici je také žebříček třiceti společností, jejichž zaměstnanci v roce 2024 dosáhli nejvyššího celkového počtu zobrazení svých příspěvků na osobních profilech. Výsledky žebříčku byly oficiálně vyhlášeny na letošní konferenci LiSummit, kterou pořádá linkedinový specialista Martin Hošek. Výherci si odnesli skleněné křišťálové trofeje z dílny Preciosa Trophies, kde se specializují na výrobu skleněných trofejí, ocenění a jedinečných designů na zakázku.