Seriálový Harry Potter vyjde dříve, než se čekalo. Podívejte se na první oficiální trailer
První řada nové adaptace slavné ságy J. K. Rowlingové představuje zcela nové obsazení a slibuje největší streamovací událost v historii HBO Max.
První ukázky k dost možná nejočekávanějšímu seriálovému projektu dekády je tady. Nové zpracování ságy o Harrym Potterovi od HBO se v premiérovém traileru představilo s novým hereckým obsazením a překvapivým datem premiéry. I když se původně spekulovalo až o roce 2027, kouzelnický svět se podle serveru The Hollywood Reporter na obrazovky vrátí už letos na Vánoce.
První sezóna se bude jmenovat Harry Potter a Kámen mudrců, čímž se produkce vrací k původnímu britskému názvu literární předlohy J. K. Rowlingové. V hlavních rolích dětských hrdinů se představí Dominic McLaughlin jako Harry, Arabella Stanton v roli Hermiony a Alastair Stout jako Ron. Mezi dospělými hvězdami září John Lithgow coby bradavický ředitel Albus Brumbál, Janet McTeer jako profesorka McGonagallová nebo Nick Frost v roli Hagrida. Profesora Snapea ztvární Paapa Essiedu.
JB Perrette, šéf globálního streamingu a her ve Warner Bros. Discovery, projekt označil za „největší událost v historii HBO Max a pravděpodobně v historii streamingu vůbec“. Seriál má být víceletým projektem, kde každá sezóna do hloubky zmapuje jeden ze sedmi románů. Pro studio jde o zásadní finanční pilíř, který má přitáhnout miliony nových předplatitelů a oživit jednu z nejhodnotnějších mediálních franšíz světa, jejíž celková hodnota se odhaduje na desítky miliard dolarů.