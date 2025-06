Sériový vrah Dexter je zpátky – znovu. Vyšel první trailer pokračování s podtitulem Zmrtvýchvstání

Uložit 0

Následující článek obsahuje vyzrazení děje seriálu Dexter: Nová krev. Dexter by patřil ke zlatému fondu televize první dekády 21. století, nebýt posledních pár řad a hlavně frustrujícího závěru. Původní konec slavného sériového vraha s milým úsměvem na tváři má téměř podobnou reputaci jako „vyvrcholení“ Hry o trůny, v případě Dextera ale tvůrci dostali po osmi letech šanci na reparát. A docela se podařil, ba co víc, diváci dali svým zájmem najevo, že je ještě prostor pro pokračování. Co na tom, že hrdina odešel ze světa živých za svými oběťmi?

„Někdo mi jednou řekl, že musíte projít peklem, abyste dosáhli znovuzrození. Aleluja,“ zní v prvních vteřinách nové řady legendárního seriálu s příznačným podtitulem Zmrtvýchvstání. Na konci té předchozí totiž oblíbeného antihrdinu postřelil jeho syn ve finále, které mělo být velkou katarzí pro všechny zúčastněné. Možná si ale sériový vrah, jakkoliv „hodný“, žádnou katarzi nezaslouží.

Dexter se proto v nové řadě po několika týdnech kómatu probouzí a vydává se do New Yorku hledat svého syna Harrisona. Samozřejmě při tom bude zároveň prchat před zákonem a ke všemu narazí na hned několik dalších zloduchů v čele s miliardářem Leonem Praterem, jehož ztvárnil Peter Dinklage. Vedle nich se v pokračování seriálu objeví také Uma Thurman, Neil Patrick Harris nebo Krysten Ritter, uvidíme také třeba navrátivšího Johna Lithgowa. Dexter: Zmrtvýchvstání ve Spojených státech vyjde 11. července, česká premiéra na SkyShowtime bude následovat zanedlouho.