Šestiletý projekt se blíží do finále. Češi pomáhají udělat z vlaků londýnského metra stroj na peníze
Technologie české firmy pomohou s orientací i se zobrazováním reklamy na jedné z nejrušnějších linek londýnského metra Piccadilly Line.
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V projektu jedné z největších modernizací londýnského metra mají svoji stopu také české technologie. Pro novou generaci vlaků na Piccadilly Line, jež patří mezi nejvytíženější linky, dodává společnost Passengera řešení, které bude řídit multimediální obsah a reklamu na palubních displejích. „Proměňujeme vlaky na zdroj příjmů,“ říká zjednodušeně ředitel firmy Jan Kolář.
Passengera již podobné technologie instalovala klientům kromě Česka v dalších sedmnácti zemích po celém světě od Kanady po Nový Zéland, třeba i do švýcarských vlaků či metra v Saúdské Arábii. Teď se do výčtu přidává také londýnský dopravní podnik TfL. „Jde o příklad, jak se malá česká technologická firma může dostat do dodavatelského řetězce jednoho z největších evropských dopravních projektů,“ popisuje Kolář.
Technologie umožnuje spravovat a plánovat obsah i reklamu a měnit je podle konkrétní situace. V každé soupravě, které budou zanedlouho na Piccadilly Line jezdit, se nachází 130 displejů. Část z nich slouží klasickému informačnímu systému a ukazuje následující stanice či další informace o jízdě, další pak mohou zobrazovat multimediální a komerční obsah.
Technologickou výzvou přitom podle Koláře není jen samotné přehrání videa. „Cestující může z jednoho místa vidět několik obrazovek současně, takže obsah musí být mezi jednotlivými displeji velmi přesně synchronizovaný. Řešení proto musí zvládat distribuci velkého množství dat mezi obrazovkami prakticky bez viditelného zpoždění,“ vysvětluje.
V rámci reklam může technologie zobrazovat relevantní sdělení právě pro místo, ke kterému vlak přijíždí, například nabídku podniku nebo služby v okolí. „Palubní obrazovky se tím neposouvají pouze do role informačního systému. Mohou se stát také novým komerčním kanálem a zdrojem příjmů z reklamy,“ doplňuje Kolář.
Zárodky českého příběhu v londýnském metru se začaly psát ještě v roce 2018, kdy německý Siemens vyhrál tender na dodávku 94 nových vlaků pro Piccadilly Line. O dva roky později Passengeru oslovil kvůli vytvoření prototypu její partner, společnost Annax, která soupravám dodává informační technologie.
„Museli jsme prokázat, že naše technologie zvládne specifické požadavky londýnského metra,“ vysvětluje Kolář a konkrétně zmiňuje požadavek na více než šest videokanálů pro různé cílové skupiny se striktní synchronizací mezi obrazovkami s nulovým zpožděním, multicastem a vysokými datovými toky. Kromě toho se musela palubní platforma oddělit od ostatních sítí kvůli bezpečnosti a firma musela vyvinout systém pro plánování kampaní i výnosový model.
Prototyp Siemens schválil v roce 2022, samotná dodávka souprav se ale protáhla, protože firma potřebovala postavit novou továrnu na výrobu vlaků. „Postupně například přibyly nové požadavky Transport for London a výrazně vzrostl důraz na kybernetickou bezpečnost. Řešení, které odpovídalo požadavkům před několika lety, proto musíme před ostrým nasazením dále upravovat,“ říká Kolář. Siemens vlaky nové generace představuje v září v Berlíně, do provozu v Londýně by se měly dostat v první polovině příštího roku.
Z pohledu samotné Passangery, která zaměstnává 34 lidí, se londýnský projekt dokončuje v době jejího rychlého růstu. Zatímco v roce 2023 dosáhla tržeb 58,3 milionu korun s provozním ziskem (EBIT) na úrovni 6,1 milionu, loni už to bylo 124,4 milionu se ziskem 15,7 milionu. „Aktuálně rosteme díky škálování na nové trhy a přes nové vertikály jako autonomní doprava nebo lodě,“ říká Kolář. Jak doplňuje, v rámci dalšího růstu je otevřen také strategickým partnerům.