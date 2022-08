ShipMonk očekává nejlepší rok své historie. V Chebu otevře sklad, ze kterého začne dobývat Evropu

Kdysi tady stávaly strojírny, nyní se brownfield, který po nich v Chebu zůstal, proměňuje na logistické centrum. Právě zde se v řádu týdnů začne stavět jedna z dalších hal, kterou si pronajme startup ShipMonk zakladatele Jana Bednáře, čímž naplno zahájí svou expanzi po Evropě. I když hlavně vývojářská část týmu sedí v Praze, svůj klíčový byznys firma doteď měla ve Spojených státech, kde je její oficiální sídlo i většina zákazníků.

ShipMonk e-shopům nabízí fulfillment, neboli outsourcing logistiky. Jednoduše internetovým obchodům skladuje a rozesílá jejich zboží. Jednatřicetiletý Bednář startup zakládal ve Spojených státech, kam odjel v sedmnácti letech studovat a jak sám říká, od té doby žije svůj americký sen. S tím, jak se firmě dařilo růst, její zakladatel postupně začal odprodávat podíly, nejdřív za více než šest miliard korun a následně za další miliardu.

Kapitál od investorů nyní startup využívá především na expanzi. Loni se poprvé vydal mimo Spojené státy, když odkoupil podobně zaměřeného hráče v Mexiku. Začátkem letoška pak v další akvizici získal přístup i do Kanady a Velké Británie. O plánech rozšířit svůj byznys i do kontinentální Evropy přitom ShipMonk mluvil delší dobu, jestli volba na otevření dalšího skladu padne na Česko, ale nebylo jisté.

Nyní to už jisté je. ShipMonk si pronajal přibližně pět tisíc metrů čtverečních skladovacích prostor v rámci Panattoni Park Cheb South. Výstavba má začít v září letošního roku, předání prostor nájemcům je pak plánované na první čtvrtletí příštího roku.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jan Bednář, zakladatel startupu ShipMonk

„Původ ShipMonku je, jak víte, v Česku. Naše vývojářská centrála je v Praze a máme zde hrdou historii. Otevření v Chebu má pro nás velký interní význam, protože pro nás jde o první fulfillmentové centrum doma. Jde o první velký krok, jímž klientům pomůžeme s přístupem do Německa a na širší evropský trh,“ komentuje pro CzechCrunch David Pavlík, technologický ředitel ShipMonku, který nedávno vystoupil i v našem podcastu TechCast.

Otevřením logistického centra v Česku a zmiňovanou akvizicí skladu ve Velké Británii získá startup možnost dodávat zboží do většiny Evropy. Převážná část jeho klientů prodává převážně na severoamerickém trhu a kvůli vysokým nákladům se na ten evropský nezaměřovala. ShipMonk jim tímto způsobem otevírá dveře k zdejším zákazníkům. A to v prostředí jedné platformy, na kterou jsou již zvyklí. Právě udržení kvality služeb na nových trzích je pro startup největší aktuální výzvou.

„Nyní se soustředíme na rozjezd těchto nových fulfillmentových center a abychom byli schopni dodávat klientům služby na vysoké úrovni. Podobně jako máme nastavenou strategii v Americe, budeme postupovat i v Evropě. Když identifikujeme místa, díky kterým budeme moci snížit náklady na přepravu jednotlivých zásilek, do naší sítě přidáme další uzly,“ popisuje Pavlík.

ShipMonk přitom podle Pavlíka „jede na plný plyn“. Navzdory změnám na trzích a rostoucím cenám, které do velké míry ovlivňují i spotřební chování lidí, se mu daří držet tempo růstu. Nyní se připravuje na hlavní letošní sezonu ve čtvrtém kvartále. „Rok 2022 bude pro ShipMonk nejlepším rokem vůbec,“ predikuje Pavlík.

Jan Bednář již delší dobu mluví o dalším možném investičním kole do ShipMonku, které by jej mělo zařadit do stáje jednorožců, tedy startupů s valuací vyšší než jedna miliarda dolarů. Ze startupů, které zakládali Češi, se tuto metu zatím povedlo překonat Rohlíku Tomáše Čupra a Productboardu Daniela Hejla a Huberta Palána. Podle informací CzechCrunche byla hodnota ShipMonku při poslední investici ve vyšších stovkách milionů dolarů.

„Kromě nových fulfillment center ve Velké Británii a českém Chebu zatím nic významného neoznamujeme. Nadále sledujeme trh a hledáme příležitosti. Vzhledem k tomu, že trh je letos mnohem volatilnější, soustředíme se na zachování konzistence byznysu a ziskovost. Valuace jsou doslova poslední věc, na kterou myslíme. Zejména, když je za rohem vánoční sezona,“ uzavírá Pavlík.