Signal Festival otevírá galerii ve Staroměstské tržnici. Nabídne světové instalace i dětskou zónu
Nová galerie Signal Space vznikla v historické Staroměstské tržnici. Nabídne i řadu digitálních instalací i první český imerzivní sál.
Od 1. října získává Praha další kulturní prostor. V historické budově Staroměstské tržnice otevírá Signal Festival svou vlastní stálou galerii digitálního umění s názvem Signal Space. Na ploše 2 500 metrů čtverečních nabídne deset instalací od českých i zahraničních autorů, interaktivní zónu pro děti a kurátorskou platformu věnovanou domácí scéně. Úvodní výstava Echoes of Tomorrow bude přístupná denně od 10 do 22 hodin a potrvá půl roku.
Prostor galerie je rozdělen do osmi místností, které doplňuje dětská sekce Signal Playground a CzechBox – bezplatně přístupná zóna zaměřená na současné české autory. „Hledali jsme vhodné prostory zhruba tři roky. Potřebovali jsme, aby byly centrálně umístěné, měly stropy vyšší než pět metrů a zároveň dostatečně otevřenou plochu kvůli projekcím. Takových míst ale v Praze není mnoho – pokud nepočítáme haly na okraji města,“ vysvětluje zakladatel a kurátor Martin Pošta. Nakonec se tedy dohodl s městem na dočasném pronájmu Staroměstské tržnice, kterou výhledově čeká rekonstrukce.
Aktuální výstava Echoes of Tomorrow propojuje digitální instalace jednotícím motivem otázek o budoucnosti a její stopě v přítomnosti. Návštěvníci si mohou projít první český imerzivní sál s projekcemi na podlahu i stěny nebo vstoupit do nekonečné zrcadlové místnosti. Děti ve věku 3 až 12 let pak čekají vzdělávací aktivity v rámci Signal Playground, který vznikl ve spolupráci se studiem 3D Sense.