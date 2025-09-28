Silicon Valley naslouchá nečekanému kázání. Thiel tvrdí, že regulace technologií může přivolat Antikrista
Miliardář a investor Peter Thiel propojuje víru s politikou a tvrdí, že přehnaná regulace může zrodit moc, která lidstvu vezme svobodu.
Peter Thiel dlouhá léta patří k nejvýraznějším tvářím Silicon Valley. Spoluzaložil PayPal, byl prvním velkým investorem Facebooku, jeho firma Palantir dnes dodává software armádám a zpravodajským službám. V politice podporoval Donalda Trumpa i současného viceprezidenta J. D. Vance. Když mluvil, obvykle šlo o byznys, geopolitiku nebo inovace. Jenže poslední měsíce obráží Thiel uzavřené přednášky v San Francisku s tématem, které by od technologického miliardáře čekal málokdo: varuje před příchodem Antikrista.
Přednáškové večery pořádá křesťanská skupina Acts 17 Collective, nezisková organizace založená Michelle Stephens, manželkou Trae Stephense, partnera v Thielově fondu Founders Fund a spoluzakladatele zbrojovky Anduril. Publikum tvoří zakladatelé startupů, investoři, vývojáři, ale i lidé mimo technologickou scénu, kteří chtějí slyšet, co má Thiel na srdci. Akce jsou vyprodané.
A také se mělo pečlivě střežit, co na nich zazní. Po první přednášce však jeden z účastníků zveřejnil na svém webu shrnutí. Organizátoři mu následně napsali, že porušil jasně dané pravidlo a jeho vstup na zbylé večery mu bez náhrady zrušili. Část obsahu se ale dostala ven a postupně se rýsuje obraz Thiela jako člověka, který začal vidět největší hrozbu technologií jinde, než by se čekalo.
Pokud budeme dál ustupovat strachu z technologického pokroku, připravujeme mu cestu.
„Pokud se lidé nechají ochromit strachem z technologií a uvěří, že nás zachrání globální moc, která všechno zreguluje, může se z ní stát totalita,“ řekl Thiel podle účastníků první přednášky, které cituje web Inc.com. „Slogan Antikrista je mír a bezpečí. Na těch slovech není nic špatného. Ale v okamžiku, kdy alternativou k míru a bezpečí je Armageddon a zničení všeho, dostávají úplně jiný význam,“ hlasál také.
Existuje podle něj riziko, že svět ochromený představou jaderné války, ekologického kolapsu, genetických zbraní nebo zabijáckých robotů se obrátí k jedné centrální autoritě, která nabídne ochranu, ale ve skutečnosti zastaví inovace a vezme lidem svobodu. „Antikrist ještě nepřišel,“ dodal prý na dalším setkání. „Ale pokud budeme dál ustupovat strachu z technologického pokroku, připravujeme mu cestu.“
Thielova fascinace apokalypsou nevznikla ze dne na den. Už loni natočil dvoudílný podcast, kde mluvil o biblických proroctvích a o tom, že moderní věda může přivést civilizaci k sebezničení. Tehdy své úvahy nazval spekulativními. Letos už působí přesvědčeně. Série čtyř přednášek je promyšlená. Thiel cituje starozákonní i novozákonní texty, míchá je s renesančními obrazy a japonskou mangou, sahá k filozofii i geopolitice. Účastníci popisují, že jde o zvláštní směs duchovní konference a klasické technologické přednášky.
Pro někoho to může znít přehnaně, jenže Thiel míří na velmi reálné téma: jak nastavit pravidla pro umělou inteligenci a další přelomové technologie tak, aby chránila před riziky, ale zároveň nezastavila inovace. On sám má k tématu silný ekonomický i ideový vztah. Jeho Palantir uzavírá miliardové kontrakty v obranném průmyslu, investoval stovky milionů do AI startupů a dlouhodobě zastává libertariánský pohled, že stát má zasahovat co nejméně. Teď tenhle postoj propojuje s duchovním rámcem, který dodává debatě nový rozměr. „Musíme si dávat pozor na to, aby řeči o záchraně světa neskončily tím, že odevzdáme moc jednomu celosvětovému systému,“ varoval podle jednoho z návštěvníků.
Proč právě taková rétorika? Podle komentátorů jde o spojení několika rovin, které se u Thiela protínají. Ti z Religion News Service upozorňují, že Thiel nevidí Antikrista jako jednu konkrétní postavu, ale spíš jako mocenský systém, který vznikne z lidského strachu a touhy po bezpečí.
Publicista Howard Chua-Eoan z Bloombergu dodává, že dramatické obrazy mohou být záměrnou strategií: v době, kdy debata o technologiích zůstává často technická a abstraktní, pomáhá silná symbolika lidi vtáhnout a přimět je přemýšlet o tom, komu vlastně svěřujeme kontrolu nad vědou a inovacemi. Jiní experti z Hooverova institutu, s nimiž Thiel natáčel své podcasty, připomínají, že používání biblických obrazů mu umožňuje propojit historické cykly moci a úpadku s dnešní debatou o umělé inteligenci a globální politice.