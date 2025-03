Silniční cyklistika jako nový golf? Letošní závod L’Etape pod hlavičkou Tour de France v Česku láká i firmy

Uložit 0

Na kole jezdí odjakživa všichni. V posledních letech se ale stala cyklistika výrazným fenoménem také mezi podnikateli a manažery, kteří dříve trávili volný čas na golfovém hřišti. Ne že by snad teď byly trávníky s jamkami prázdné, ale navléknout si dres, nacvaknout boty do pedálů a ujet několik desítek kilometrů na „silničce“ je stále populárnější. Potvrzuje to i letošní ročník závodů série L’Etape Czech Republic by Tour de France, která v Česku poprvé nabídne i firemní kategorii.

Speciální firemní soutěž L’Etape Business Champs v sobě spojuje jak zážitek z účasti v samotném závodě, tak právě i sociální aspekt cyklistiky a možnosti networkingu. „Silniční cyklistika v sobě má výrazný sociální rozměr. Ve srovnání s ostatními disciplínami nabízí příležitost si parádně povykládat, ať už v průběhu silničního švihu, nebo při tradičních zastávkách na kávu, které prostě k jízdě na silničním kole neodmyslitelně patří,“ říká Přemysl Novák, ředitel L’Etape Czech Republic.

A jak že je to s tím golfem? „Mnohdy slyšíme, že je cyklistika nový golf. Jsme přesvědčeni, že jde o mnohem silnější fenomén, protože je výrazně dostupnější,“ doplňuje Novák. CzechCrunch bude u toho jako mediální partner celé akce, za níž stojí agentura Petr Čech Sport, která má s cyklistikou velké zkušenosti.

Pořádá například největší amatérský seriál horských kol v Evropě Kolo pro život a před pěti lety do Česka přinesla také ochutnávku nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France v podobě série L’Etape Czech Republic. Jde o největší tuzemský podnik pro amatérské cyklisty, který se jezdí po zcela uzavřených silnicích. Letošní pátý ročník nabídne pro širokou veřejnost dva závody.

Kopcovitá L’Etape 2025 je rozdělená na tři vzdálenosti a startuje v Praze 21. června. Na krátké trase (66 kilometrů, 700 výškových metrů), střední trase (97 kilometrů, 1 000 výškových metrů) a dlouhé trase (139 kilometrů, přes 1 900 výškových metrů) v součtu pojede několik tisíc závodníků. Horská L’Etape 2025, startující v Prachaticích, bude dlouhá 110 kilometrů s převýšením 2 192 metrů a bude zahrnovat tři vrchařské prémie. Na start závodu se 2. srpna postaví až tisíc cyklistů.

V obou závodech se představí i firemní formace. „Na základě dat ze seriálu Kolo pro život víme, že v závodech historicky startovalo až pětatřicet firemních týmů. Aktuálně se velká část bikerů i kvůli sociálnímu aspektu přelévá do silniční cyklistiky. Třeba u běžeckých akcí je trend zapojení firemních týmů samozřejmostí coby prostředek pro budování sociálních vazeb v rámci firmy i napříč segmenty,“ říká Ondřej Suchý, Partnerships Manager z agentury Petr Čech Sport, za níž stojí i bývalý fotbalový brankář Petr Čech.

Každý firemní tým musí mít minimálně pět závodníků a startovní balíčky jsou k dispozici buď na střední trasu Kopcovité etapy v Praze, nebo na Horskou etapu v Prachaticích. Každá společnost získá pro své jezdce vlastní dresy, které si sama navrhne ve spolupráci s táborskou značkou Kalas. Bonusem je, že firemní týmy budou vyjíždět v některém z předních koridorů, což představuje šanci získat dobrou startovní pozici.

Výsledky se budou započítávat i v individuální kategorii, ale o týmovém pořadí nerozhodne to, kdo dojede první. „Silniční cyklistika je individuální sport, ale jednotlivec bez parťáků z týmu nedokáže vůbec nic. V rámci našeho závodu chceme, aby kolegové spolupracovali a pomáhali si. Kdyby vyrazili každý jako střela na vlastní pěst, postrádala by týmová soutěž smysl. Proto je pro výsledek rozhodující čas čtvrtého závodníka. Je sice fajn mít v cíli jednoho zástupce mezi třemi nejrychlejšími, ale k čemu to bude, když ostatní dojedou ve třetí či čtvrté stovce?“ doplňuje Ondřej Suchý.

Kategorie Business Champs je zároveň rozdělena podle odvětví zapojených týmů, takže své cyklistické síly mohou poměřit třeba vzájemní konkurenti nebo partneři. Už teď se prý na start hlásí společnosti či skupiny jako Škoda Auto, Sazka, Penta, Syner nebo Veolia. Že nejde jenom o účast v závodě, se můžete přesvědčit sami – kompletní obsah firemního startovního balíčku najdete přímo na stránkách L’Etape Czech Republic. Deadline pro přihlášení je i s ohledem na tvorbu vlastní dresů do konce března.