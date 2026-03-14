Skvost z Vinohrad má novou majitelku. Od Václava Dejčmara ho koupila za skoro čtvrt miliardy
Vila s užitnou plochou 766 metrů čtverečních prošla před pár lety rekonstrukcí. Bazén a vyhřívanou pergolu si teď bude užívat nová majitelka.
Ve vinohradské Hradešínské ulici stojí řada domů, které patří k architektonickým skvostům Prahy. Jedním z nich je i secesní vila Viktora Felbera z roku 1906. Ta před několika lety prošla rozsáhlou rekonstrukcí – přibyl v ní výtah, vyhřívaná pergola, vířivka i venkovní bazén. A teď změnila majitele.
Objekt s užitnou plochou 766 metrů čtverečních a rozlehlým pozemkem donedávna vlastnil spolumajitel investiční skupiny RSJ Václav Dejčmar. Podle Hospodářských novin se mu vilu podařilo prodat zhruba za 240 milionů korun, čímž se obchod zařadil mezi největší prodeje luxusních rezidencí poslední doby.
„Prodej unikátních ready-to-move nemovitostí trvá obvykle déle. Výhodou ale je, že nakonec stačí najít jednoho jediného zájemce, kterému nabídka sedne a který ocení, že šetří čas a nervy spojené s rekonstrukcí,“ řekl HN Dejčmar. Novou majitelkou nemovitosti je aktuálně podnikatelka z Olomouce Klára Anemone Coufal.