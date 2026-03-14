Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Skvost z Vinohrad má novou majitelku. Od Václava Dejčmara ho koupila za skoro čtvrt miliardy

Vila s užitnou plochou 766 metrů čtverečních prošla před pár lety rekonstrukcí. Bazén a vyhřívanou pergolu si teď bude užívat nová majitelka.

vila_dejcmar7

Foto: Svoboda & Williams

vila_dejcmar1
vila_dejcmar4
vila_dejcmar6+8
vila_dejcmar11
vila_dejcmar10
vila_dejcmar9
vila_dejcmar8
vila_dejcmar3
vila_dejcmar2
vila_dejcmar5
dejcmar-1-1
0Zobrazit komentáře

Ve vinohradské Hradešínské ulici stojí řada domů, které patří k architektonickým skvostům Prahy. Jedním z nich je i secesní vila Viktora Felbera z roku 1906. Ta před několika lety prošla rozsáhlou rekonstrukcí – přibyl v ní výtah, vyhřívaná pergola, vířivka i venkovní bazén. A teď změnila majitele.

Objekt s užitnou plochou 766 metrů čtverečních a rozlehlým pozemkem donedávna vlastnil spolumajitel investiční skupiny RSJ Václav Dejčmar. Podle Hospodářských novin se mu vilu podařilo prodat zhruba za 240 milionů korun, čímž se obchod zařadil mezi největší prodeje luxusních rezidencí poslední doby.

„Prodej unikátních ready-to-move nemovitostí trvá obvykle déle. Výhodou ale je, že nakonec stačí najít jednoho jediného zájemce, kterému nabídka sedne a který ocení, že šetří čas a nervy spojené s rekonstrukcí,“ řekl HN Dejčmar. Novou majitelkou nemovitosti je aktuálně podnikatelka z Olomouce Klára Anemone Coufal.

Přejít do diskuze