Slabší, než se čekalo. Tesla zveřejnila finanční výsledky a plán vyrábět nový dostupný model

Poté, co na začátku měsíce zveřejnila čísla týkající se výroby a dodávek, nyní Tesla předvedla, jak se jí dařilo i z finančního hlediska. A přestože se jí za loňský rok povedlo zlomit další výrobní rekord, z pohledu tržeb to tak slavné nebylo. Ty z prodejů vozidel v posledním kvartálu meziročně vzrostly jen o jedno procento a sám Elon Musk připustil, že letošní rok může přinést zpomalení tempa růstu. Navnadil však na příchod zcela nového a dostupného elektromobilu v roce 2025.

Tesle se v loňském roce podařilo vyrobit rekordní počet vozidel, což ovšem nutně neznamená i rekordní tržby. Automobilka totiž přistoupila k dramatickému zlevňování, aby podpořila prodeje. To se podařilo a za celý loňský rok dodala o 38 procent více vozů než v roce 2022. Přesto v posledním kvartálu poprvé ztratila prvenství z pohledu celosvětových prodejů elektromobilů, když ji předstihl čínský konkurent BYD. Jak se to všechno promítlo do účetnictví, představil Elon Musk na středeční akci věnované finančním výsledkům automobilky za poslední kvartál a celkovým výsledkům za rok 2023.

Z nich je patrné, že Tesla na konci roku zaostala za očekáváním analytiků, kdy celkové tržby v posledním kvartále meziročně vzrostly o 3 procenta na 25,17 miliardy dolarů (573 miliard korun), přičemž odhady hovořily o částce téměř o půl miliardy dolarů vyšší. Z této sumy získala Tesla 21,5 miliardy dolarů (491 miliard korun) prodejem vozidel, u kterého meziroční růst dosáhl jediného procenta.

Z pohledu celého roku se Tesle podařilo dosáhnout tržeb ve výši 96,8 miliardy dolarů (2,21 bilionu korun), což je meziroční růst o 19 procent. Přímo v automotive sektoru vyrostla o 15 procent na 82,5 miliardy dolarů (1,88 bilionu korun). Jenže celkový hrubý zisk meziročně klesl o 15 procent na 17,7 miliardy dolarů (404 miliard korun). Na tyto výsledky zareagovala i hodnota akcií, které se propadly o 6 procent na současných 207 dolarů za kus (4 724 korun). Celková hodnota automobilky tak přesahuje částku 650 miliard dolarů (14,8 bilionu korun).

Co Teslu čeká

Středeční večer ale nebyl jen o číslech. Padlo také několik zajímavých informací, které se týkaly vyhlídek na letošní a příští rok. Elon Musk varoval před možným snížením tempa růstu, dokonce zmínil, že by mohlo být „výrazné“. Zároveň však oznámil plán začít v roce 2025 s produkcí zcela nového modelu, který by měl být zástupcem nové generace vozů Tesla.

Konkrétnější detaily prozatím nejsou známy, podle některých zdrojů by se však mělo jednat o kompaktní crossover v ceně pohybující se okolo 25 tisíc dolarů, což by odpovídalo asi 570 tisícům korun. Tesla by chtěla model, se kterým je spojováno jméno Redwood, začít vyrábět koncem příštího roku. Měl by to být pro ni způsob, jak lépe konkurovat právě čínskému BYDu.

Foto: CzechCruch/Dall-E Možná podoba nového modelu, jak si jej představuje umělá inteligence

Musk byl také dotázán na výrobní roadmapu humanoidního robota jménem Optimus. Zde ovšem nejbohatší muž světa, jehož jmění Bloomberg odhaduje na 216 miliard dolarů (4,9 bilionu korun), odmítl být konkrétnější. Řekl jen, že Optimus má potenciál překročit hodnotu všeho ostatního a že by určitý počet jeho jednotek Tesla mohla dodat již v příštím roce. Připomeňme, že výdaje společnosti na výzkum a vývoj byly jen za poslední čtvrtletí loňského roku 1,1 miliardy dolarů (25 miliard korun).

V neposlední řadě přišla řeč také na nový Cybertruck, futuristický pick-up, který Tesla začala dodávat koncem loňského listopadu. Jeho výrobu označila za velmi složitou, přičemž výrobní kapacita by se měla pohybovat okolo 125 tisíc kusů za rok. Musk pak oznámil, že by se společnost chtěla dostat na 250 tisíc kusů Cybertrucku ročně, přesný časový rámec, kdy by se mohlo podařit tohoto tempa dosáhnout, ale neuvedl.