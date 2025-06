Jaguar šokoval vozem z komiksů, který zatím není k mání. A prodeje jdou podle plánů – spadly k nule

Uložit 0

Muselo se to stát, stejně ten pohled ale šokuje: Jaguar se propadl na nulové prodeje. Tedy, přesněji, na 49 prodaných vozů za měsíc duben v celé Evropě včetně domovské Velké Británie. Pro Audi, BMW nebo Mercedes by to byla katastrofa, pro anglickou legendu je to ale něco, s čím se počítalo, co bylo nevyhnutelné a co snad brzy pomine.

Klíč k pochopení, proč jsou mizivé prodeje něco, co by nikoho nemělo překvapit, spočívá v loňském oznámení firmy – ta totiž svou modelovou paletu čítající SUV F-Pace, sporťák F-Type, elektrický crossover I-Pace či sedan XF prostě a jednoduše přestala vyrábět. A tak logicky prodeje klesaly, jak se zmenšovaly skladové zásoby dealerů.

Výsledkem je, že za celý duben se v Evropě, pro Jaguar naprosto klíčovém trhu, dostalo k zákazníkům jen 49 nových aut, zatímco loni to bylo bezmála dva tisíce kusů. Jenže už to samo o sobě nebyla žádná sláva, ikonická značka byla dlouho v útlumu a nedržela krok s konkurencí. Právě proto se automobilka odhodlala k radikální změně v duchu filozofie, že je třeba si sáhnout na dno, abyste mohli zase vyrůst.

„Naše marže na těchto modelech je v podstatě nulová,“ prohlásil k ukončení výroby klasických jaguárů šéf společnosti Andrew Mardell. Že není co nového koupit, i kdyby náhodou člověk chtěl, dokládá také návštěva oficiálních českých webových stránek firmy, v nabídce jsou jen ojetiny.

To, co má Jaguar vrátit zpět na vrchol, či spíš na dohled vrcholu, obletělo celý svět na konci roku 2024. Tehdy společnost završila svou pestrobarevnou, benettonovskou reklamní kampaň a představila koncept s označením 00. Dvě nuly měly symbolizovat jednak nulové emise, jednak nový začátek. Auto vypadá jako superhrdinský bourák.

Společnosti, která je spolu s Land Roverem v rukách indického koncernu Tata, je třeba přiznat, že svou designovou a brandovou proměnou upoutala hodně pozornosti. Vlastně jí šokovala a sklidila za ni i dost posměchu, protože připomínala ledacos, jen ne reklamu na automobilku. Což byl ale dost možná záměr.

Co se týče nových modelů, není se zatím moc čeho chytnout. Koncept 00 je opravdu jen koncept. Zatím se ví jen tolik, že jeho reálná podoba by se měla ukázat na konci letoška a snad během roku 2026 půjde do prodeje.

Mělo by jít o čtyřdveřové GT a Jaguar by s ním nově měl konkurovat nikoli německým prémiovým značkám, ale spíš britským ultra luxusním klasikám Rolls-Royce a Bentley. Nepřekvapí, že chce stavět na elektrickém pohonu.

Jaké jsou jeho šance na úspěch, je otázka. Firma rozhodla hodit zbytky svých věrných zákazníků přes palubu a doufá, že uloví nové. Jde o legitimní, avšak hodně riskantní a drastický krok – a třeba marketingovou agenturu, která jí s proměnou pomáhá, už podle zpráv z britských médií chtějí šéfové koncernu vyměnit, protože je zaskočilo, jak silná kritika se na ně po představení komiksového přízraku snesla.