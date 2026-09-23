Slavný McLaren představil nové logo. Místo futuristických vizí využil starou ceduli z rodinné garáže
S novou identitou přichází i byznysový posun. Britská značka chystá expanzi, další továrnu a své historicky první SUV.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
McLaren mění logo. A místo aby se při tom díval dopředu, vrátil se o více než půl století zpět. Britský výrobce supersportů a jeden z nejslavnějších týmů Formule 1 vytvořil novou vizuální identitu podle nápisu, který kdysi visel nad rodinnou čerpací stanicí a autoservisem, kde zakladatel Bruce McLaren vyrůstal a kde se formoval jeho vztah k automobilům.
Ten totiž nebyl jen legendárním závodníkem, ale především nadšeným konstruktérem. Příběh celé značky odstartoval v dílně jeho rodičů v městské části Aucklandu jménem Remuera. Právě tam se Bruce McLaren už jako teenager podílel na přestavbě starého Austinu Seven z roku 1929. S vozem pak v patnácti letech vyhrál svůj první závod.
Nové logo tak není retro návratem, ale spíše přímým odkazem na tyto začátky celého příběhu. Nový styl vychází z podoby původní cedule z novozélandského servisu. Na rozdíl od dosavadního nápisu, který kombinuje malá a velká písmena, je nová verze tvořena výhradně verzálkami a využívá vlastní písmo McLaren Sans. Charakteristickým prvkem je vodorovná linka pod písmenem C.
Nový nápis McLaren doplňují historické prvky, které značka ve své identitě ponechává. Patří mezi ně ikonický Speedmark, používaný od roku 1997, a Speedy Kiwi odkazující na novozélandské kořeny Bruce McLarena. Zachována zůstává také tradiční oranžová barva Papaya, kterou nově doplňují další odstíny navržené na základě vzorkování historických fotografií z Bruceových závodních let.
Vazba na historii se nepromítá jen do grafiky, ale i do vývoje samotných aut. Bruce McLaren měl sen postavit nejrychlejší silniční vůz světa založený na jeho závodním prototypu M6A. Vznikl tak projekt M6GT, který se však kvůli jeho tragické smrti v roce 1970 nedočkal sériové výroby.
Tento odkaz ale teď po 60 letech ožívá. Prvním modelem, který novou vizuální identitu dostal, je koncept McL 6GT. McLaren jej veřejnosti poprvé ukázal v srpnu a nový nápis umístil výrazně na zadní část vozu.
Auto se pak vrací k základům. Jde o první McLaren s manuální převodovkou od modelu F1 a výkon posílá na zadní kola. Vůz nese detaily jako Bruceův podpis na krytu motoru nebo grafický odkaz na jeho tehdejší poznávací značku. „Každá velká luxusní značka na světě uznává své základy. Je to absolutní stavební kámen ve všem, co dělají,“ uvedl k rebrandu kreativní ředitel firmy David Woodhouse s tím, že cílem bylo vytvořit jasně definovanou vizuální identitu pro nadcházející fázi expanze.
Automobilka totiž potvrdila investiční program v hodnotě 500 milionů liber. Součástí této expanze je rozšíření výrobních i vývojových kapacit ve Velké Británii a stavba druhé továrny, kde chce McLaren začít vyrábět vlastní motory.
Značka se tím zároveň chystá překročit dosavadní hranice zaměřené výhradně na dvoumístné supersporty; oficiálně potvrdila vývoj výkonného SUV, stejně jako vstup do vytrvalostní kategorie Hypercar ve světovém šampionátu WEC od roku 2027.