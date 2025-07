Sleduje váš hlas, video či zprávy. Tým z Brna pak v reálném čase odhaluje, zda se nesnažíte o podvod

Uložit 0

Brněnský startup Veriteus vyvinul systém, který dokáže v reálném čase detekovat podvodné jednání analýzou hlasu, videa i textových odpovědí. Firma kombinuje umělou inteligenci s behaviorální vědou a pracuje se třemi nezávislými moduly. „Chtěli jsme nástroj, který nebude jen reaktivní. Většina dnešních systémů dokáže podvod odhalit až zpětně. My pracujeme s tím, co člověk říká, jak to říká a v jakém kontextu,“ popisuje spoluzakladatel Tomáš Šebesta. Technologie cílí na prostředí, kde je důvěra klíčová – od pojistných událostí přes HR až po bezpečnostní prověrky.

Startup už má dokončenou první provozní verzi dotazníkového modulu a testuje hlasovou analýzu na reálných datech z call center. První pilot prý běží s Českou pojišťovnou, další projekty jsou v jednání s partnery z pojišťovnictví i bezpečnostní oblasti. Tým kombinuje předešlé zkušenosti z firem jako Astratex, Aukro nebo Home Credit a doplňují ho experti z kriminologie, zpravodajských služeb a bývalí členové bezpečnostních služeb. Do konce roku chce Veriteus dokončit multimodální verzi platformy a uzavřít první komerční nasazení.

V tom startupu pomohou také investoři. Čtyřicet tisíc eur (zhruba jeden milion korun) získal od Czech Founders VC v rámci akceleračního programu Sherpa. Zároveň připravuje pre-seed kolo pro rozšíření týmu a mezinárodní expanzi. „Veriteus přináší inovaci do oblasti, která je tradičně velmi analogová. Jejich řešení má reálný potenciál změnit způsob, jak pojišťovny i veřejné instituce přistupují k prevenci podvodů,“ věří šéf Sherpy Adam Bočev.