Slováci v Česku rozběhli akviziční jízdu. Po roce kupují dalšího logistického hráče
Téměř půlmiliardové Expandeco koupilo podíl ve firmě Fulfillmenton. Hlásí, že to není poslední akvizice a hledá příležitosti na evropském trhu.
E-shopům pomáhají se zahraniční expanzí, a aby svůj byznys posunuli na další level, Slováci po roce oznámili akvizici další české firmy. Expandeco získává většinový, šedesátiprocentní podíl ve zdejší společnosti Fulfillmenton (zbylých čtyřicet procent drží Pavel Vyoral), čímž rozšíří své portfolio vlastní skladové kapacity. E-commerce hráčům to má přinést lepší kontrolu nad skladovými procesy, plynulejší propojení se zákaznickou podporou a logistikou i efektivnější řízení expanze. Jaká byla výše transakce, společnost odmítla sdělit.
„Aktuální strategická akvizice zapadá do celkové strategie budování expanzní platformy. Dlouhodobě vidíme jasný smysl v konsolidaci trhu a propojování služeb, které klientům umožňují efektivněji expandovat do zahraničí,“ říká Tomáš Vrtík, ředitel Expandeca, které se už v minulosti rozšiřovalo ve velkém – i když mělo pětkrát menší tržby, přesto koupilo také českou společnost Pošta bez hranic. Kumulovaný obrat skupiny pak podle vyjádření loni dosáhl 480 milionů korun s meziročním růstem o dvanáct procent, kdy se zpracovalo 3,63 milionu zásilek a 500 tisíc vratek z celé Evropy.
„Fulfillment nevnímáme jako samostatný pilíř podnikání, ale jako přirozené rozšíření expanzní platformy, které výrazně zvyšuje její hodnotu. Chceme e-commerce hráčům rozvázat ruce, aby se mohli soustředit na produkt a byznys, zatímco my se postaráme o vše ostatní – od logistiky a skladu až po zákaznickou podporu v lokálním jazyce,“ doplňuje Vrtík s tím, že cílem Expandeca je vytvořit komplexní evropskou platformu, která firmám v e-commerce vyřeší expanzi „pod jednou střechou“. I z tohoto důvodu firma deklarovala, že s nákupy nekončí a aktivně analyzuje další příležitosti na evropském trhu.