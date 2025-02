Slovenka měla problém otěhotnět, tak vymyslela chytré vajíčko na ovulaci. Zaujala i americké investory

Uložit 0

Žijeme v době, kdy chytré hodinky a prsteny měří nejrůznější zdravotní ukazatele a dokážou i odhalit první signály, že na jejich majitele něco leze. Kristíně Čahojové ale chyběla technologie, která by podrobněji monitorovala ženské zdraví. A tak vymyslela kegg, elektronické vajíčko s ocáskem, které sbírá data přímo na místě – ve vagíně. Za poslední čtyři roky má za sebou padesát tisíc prodaných výrobků a letos v lednu ohlásila, že její startup získal investice ve výši 6,5 milionu dolarů (téměř 160 milionů korun).

„Měla jsem problémy s menstruací a chtěla jsem děti. Když jsem to řekla tady v San Francisku svému doktorovi, poradil mi pro začátek hlídat si ovulaci podle stavu děložního hlenu, který nahmatám ve vagíně prstem,“ popisuje pro CzechCrunch Slovenka Kristína Čahojová, která se do Spojených států přestěhovala spolu se svým českým manželem kvůli jeho práci v místní pobočce Googlu.

Přístup, který navrhoval lékař, jí ale přišel jako z doby kamenné. „Máme hodinky a prsteny, které měří všechno možné, diagnostiku ženských tělesných procesů ale technologicky neřeší nikdo. A to je nás na světě polovina populace,“ vrtí hlavou Čahojová.

Vlastní zkušenost ji tak přivedla k nápadu začít vyrábět chytré elektronické zařízení ve tvaru vajíčka s ocáskem, které se každý den zavede na dvě minuty přímo do vagíny a tam získá potřebná data. Děložní hlen se totiž během menstruačního cyklu mění. Z jeho hustoty je tak například možné zjistit, zda žena aktuálně ovuluje nebo kdy ovulovat bude. Proces je bezbolestný díky elektronickým impulzům, které pak kegg pošle do aplikace v mobilu. „Navíc při tom vajíčko vibruje a lze tak s ním trénovat svaly pánevního dna,“ vysvětluje Čahojová.

Foto: Kegg Kegg se zavede přímo do vagíny a tam získá potřebná data

Když ale Čahojová s nápadem obcházela americké technologické firmy, narazila. „Nikdo to nechtěl vyrábět, protože šlo o hardware, navíc ještě regulovaný zákonem, ale hlavně zaváděný do vagíny,“ popisuje. Podle ní se o ženských intimních partiích prostě nemluví. I proto se v souvislosti s nimi těžce prosazují inovace technologických zdravotních zařízení. „Všichni se snaží vyřešit ženské problémy něčím, co není intimní. Například teplota pro ovulaci se měří elektronickými hodinkami nebo prstenem. Přitom měřit hodnoty přímo ve vagíně není zas takový problém a přináší to přesnější data,“ vysvětluje.

Další překážkou podle ní byla i obecně neochota mužských investorů zajímat se o čistě ženské technologie. „Lidé z jednoho velkého investičního fondu, kteří nás nejdřív odmítli a pak byli nadšení, když jsme uspěli, mi říkali, že jejich důvodem nebylo, že by ta technologie byla špatná. Šlo o to, že v jejich fondu jsou partneři muži a nikdo z nich to nechtěl navrhnout investorům-mužům,“ říká Kristína Čahojová.

Výroba se ale nakonec v roce 2021 přece jen rozjela. „Zatímco někdo potřebuje milion dolarů na vytvoření nějakého softwaru, my jsme to dokázali za 100 tisíc, protože jsme měli inženýry na Slovensku. Díky tomu jsme vytvořili testovací zařízení a mohli jsme se posunout. A když si náš produkt kegg vyzkoušely ženy a zjistily, že je skutečný, získali jsme platící zákazníky,“ popisuje začátky pro slovenský Forbes.

Aktuálně se kegg prodává ve Spojených státech od 269 dolarů (šest a půl tisíce korun), letos na jaře by měla firma skrze prostředníka vstoupit i na japonský trh. Dosud prodala v USA přes padesát tisíc kusů zařízení a na začátku roku oznámila již zmíněné mnohamilionové investice například od amerických Relentless Consumer Partners i od česko-slovenských investorů QQ Capital.

Do budoucna Čahojová počítá i s prodejem v Evropské unii, jen to kvůli zdlouhavému schvalovacímu procesu zatím není její priorita. „Chceme se teď soustředit na rozšíření funkčnosti, pak uvidíme,“ říká. Aktuálně firma testuje dvě rozšíření systému – možnost používat kegg i jako nehormonální antikoncepční metodu a současně monitorovat nastupující infekci či mykózu. „Chceme, aby ho mohly ženy používat nejen tehdy, když chtějí otěhotnět, ale po větší část svého dalšího života,“ uzavírá Čahojová.