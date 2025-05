Slovenské létající auto půjde do prodeje. Křídla se vysunou do dvou minut, cena bude kolem 18 milionů

Uložit 0

V roce 2021 se vydalo na svůj historicky první let mezi Nitrou a Bratislavou. Nešlo o letadlo, nýbrž o létající auto. Před třemi lety získalo AirCar důležité razítko, které potvrzuje, že může oficiálně do vzduchu. Teď by mělo jít do prodeje. Na trhu by se mohlo objevit už příští rok. Prodávat se bude za zhruba 18 milionů korun. Sériový prototyp představila společnost 8. května v Beverly Hills.

Za létajícím autem stojí slovenská společnost Klein Vision konstruktéra Štefana Kleina. Ta za poslední roky dodala svému stroji modernější design. Místo původního BMW by měla motor dodávat nejmenovaná jihoafrická firma. K dispozici budou tři verze – 280, 320 a 340 koní. Všechny jsou přizpůsobené budoucím emisním předpisům. Maximální rychlost letadlového auta je 200 kilometrů za hodinu, váží přitom 800 kilo.

Křídla má AirCar zabudované ve vozu, vysunou se teprve po stisknutí tlačítka. Celý proces změny z auta na letadlo trvá méně než dvě minuty. Celkové rozpětí křídel je 8,2 metrů, na délku pak má samotné auto 5,8 metrů, spolu s ocasní částí měří 7 metrů. Od roku 2022 nalétalo víc než 170 letových hodin, absolvovalo také víc než 500 vzletů a přistání. „Spojujeme silnici a oblohu do nové dimenze osobní mobility,“ uvedl Klein na slavnostním večeru. O tom, že AirCar půjde do prodeje, informoval britský server TopGear.