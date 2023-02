Staňte se LeBronem. NBA ukázala nový formát sledování zápasů, převtělíte se do hráče

Poklidný výklus na vlastní polovině, přihrávka spoluhráči, zrychlení kolem soupeře, obdržení přihrávky, krok s výskokem a… smeč. A ideálně v takovém stylu, v jakém by to provedl LeBron James, Ja Morant nebo Giannis Antetokounmpo. Nereálné? Jak se to vezme. NBA teď totiž testuje speciální funkci ve své aplikaci, díky které se přenesete přímo na hřiště a budete hrát s těmi nejlepšími.

Jestli umí Američané ve sportech něco obzvlášť skvěle a lépe než Evropané, je to doplňková show, která je součástí zápasů – a nejlépe to ilustruje basketbalová NBA, která je zábavními prvky během přestávek vyhlášená. Hlasitá hudba, roztleskávačky, tancování, legrační maskoti, spousta světel… Jít ve Spojených státech na ten nejlepší basketbal má být zkrátka zábavou se vším všudy.

Pomáhá tomu i vedení NBA, které moc dobře ví, že udržet pozornost diváků je čím dál těžší. Tedy pokud se zrovna nečeká na moment, kdy nezastavitelný LeBron James pokoří další z velkolepých rekordů. Teď se Adam Silver, komisař NBA, rozhodl potěšit fanoušky, kteří utkání sledují zejména digitálně, tedy přes své mobilní telefony. A ukázal pro ně funkci, o které sní každé dítě.

Na tiskové konferenci před startem takzvané All-Star Game, která se hraje z neděle na pondělí a nastoupí v ní ti nejlepší z nejlepších, představil, jak bude v budoucnu možné nahradit skutečného hráče na hřišti za vaši vlastní digitální podobiznu. Přímo během utkání. Stačit k tomu má pouze naskenování vašeho celého těla ze všech stran, o což se postará kamera vašeho telefonu s využitím senzoru lidar.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App – and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H — NBA (@NBA) February 17, 2023

Díky tomu vznikne virtuální trojrozměrný sken vašeho já, které následně přenesete do vybraného zápasu – a rovnou si určíte, jaký hráč by se za vás měl proměnit. Pak už jen budete moci sledovat, jak se „vašemu“ želízku v ohni daří. Už podle popisu zní nový formát sledování hry, kterým chce NBA přitáhnout více diváků, zábavně a interaktivně. Ostatně to nejlépe ukazuje výše přiložené video.

Celý proces totiž Silver, který NBA velí od roku 2014, názorně ukázal rovnou na pódiu tiskové konference, kam si jako pokusného králíčka pozval sportovního komentátora Ahmada Rashada. Přiblížil se k němu s telefonem, z každé strany ho naskenoval a poté několik vteřin vyčkal, než výsledek zpracuje aplikace do kýžené podoby. Následně se komentátor převtělil do Talena Hortona-Tuckera, hráče týmu Utah Jazz.

Naneštěstí pro fanoušky této funkce ale zatím není známé, kdy bude novinka, na níž má po stránce kamerové technologie pracovat americká společnost Polycom, dostupná veřejnosti. Ví se jen, že se dostane do oficiální aplikace NBA, která je mimo jiné dostupná také v Česku, odkud je za měsíční nebo roční předplatné také možné sledovat všechny zápasy a další obsah včetně výsledků, zpráv a podobně.

Spolu s tím se v aplikaci, která loni v září prošla důležitou obměnou, mají výhledově objevit nové rozšiřující prvky, například více jazyků, komentářů slavných osobností, vylepšené úhly kamer, animovaná grafika nebo rovnou i živé sázení. Je tedy evidentní, že NBA dělá maximum pro to, aby si stávající uživatele uvrtala ještě hlouběji a nové ideálně získala.