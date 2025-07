Pražské Výstaviště dostane nový vstupní prostor. Bude v něm tráva k sezení i dlážděný koberec z žuly

Uložit 0

Spousta věcí se v posledních několika letech na pražském Výstavišti odehrála. Opraveny byly Křižíkovy pavilony, divadlo Spirála se vrátilo v plné síle, rekonstruovalo se Lapidárium a do finiše se pomalu ale jistě blíží také rekonstrukce vyhořelého Průmyslového paláce. To všechno vedlo vedení Výstaviště k tomu, aby pořídilo projekt, který by proměnil rovněž zdejší předprostor, který je aktuálně v zanedbaném stavu. Jde přitom o území, které zahrnuje 64 tisíc metrů čtverečních.

Za návrhem stojí studio Perspektiv, se kterým má akciová společnost zkušenost z dalšího pražského projektu, a to z Holešovické tržnice. „Výstaviště je významným veřejným prostorem s unikátním historickým i společenským významem. Při návrhu jsme se proto rozhodli navázat na původní plán Antonína Wiehla a Bedřicha Münzbergera a zároveň jsme do návrhu promítli současné potřeby uživatelů, jako je komfort, stín, voda či flexibilita využití,“ líčí krajinářská architektka studia Perspektiv Barbora Kuciaková.

Ta sem navrhla centrální dlážděný koberec z béžové žuly, který má provést návštěvníka až ke Křižíkově fontáně. Před Výstavištěm by měl podle návrhu vniknout rovněž pobytový trávník. Důraz je kladený na adaptaci místa na změnu klimatu a také na modrozelenou infrastrukturu – počítá se s výsadbou zeleně i akumulační nádrží na místo současného betonu.