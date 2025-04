Snowboarďáci a Rafťáci dostanou pokračování. V hlavních rolích budou znovu Kotek s Mádlem

Uložit 0

Stříkej! Nejen, že kultovní český film Snowboarďáci způsobil rozruch v tom, jak se před více než dvaceti lety začali oblékat mladí, ale také dokázal rozesmát miliony diváků svými přihlouplými vtipy. Ze zimy se po pár letech šlo do tepla, když přišli Rafťáci, kteří sice na první film přímo nenavazovali, ale opět se v nich v hlavních rolích objevili Vojtěch Kotek a Jiří Mádl, jež na těchto komediích pro náctileté rozjeli své herecké kariéry. A teď přijde další pokračování.

Karel Janák, režisér Snowboarďáků i Rafťáků, oznámil, že pracuje na novém filmu, do něhož znovu obsadí oba hlavní herce. I když není konkrétní v tom, o čem novinka bude, zmínil, že by chtěl, aby na snímek bylo nahlížené jako na trojku. „Počítáme, že bychom točili příští rok. Už mám napsané tři čtvrtiny scénáře, který je vtipný, ale není o teenagerech, nýbrž o chlapech, co ještě moc nedospěli,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.cz.

Hlavní postavy zatím pojmenovává stejně jako v Rafťácích (Mádl v roli Filipa a Kotek v roli Dannyho), ale nepřikládá tomu takový důraz. Zkrátka chce, aby vzniklo nové dobrodružství, které bude reflektovat jejich věk a které pobaví nejen náctileté, ale i dospělé, kteří na prvních dvou filmech vyrůstali. Spolu s tím Janák řekl, že na příští rok chystají nové Snowboarďáky ve formě muzikálu, který má odvyprávět něco, o čem ve filmu nebyla řeč.