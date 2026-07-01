Sparta si plácla se stejným pivovarem jako Slavia. Z tanku ale fanoušci na stadionu dostanou jiné pivo
Zatímco Slavia čepuje z tanku Radegast, na Letné poteče desítka Velkopopovický Kozel. Počet pivních tanků vzroste na 14. Ve VIP zóně bude dvanáctka.
Zraky fotbalových fanoušků jsou aktuálně upřeny na světový šampionát, pomalu už ale klepe na dveře i start nového ročníku domácí soutěže. AC Sparta Praha do něj vstoupí s novým pivním partnerem. Po dlouhých letech už nebude na tribunách k dispozici Staropramen, ale díky nově uzavřené dlouhodobé spolupráci s Plzeňským Prazdrojem ho nahradí desetistupňový Velkopopovický Kozel. Ve VIP prostorách pak bude na čepu Pilsner Urquell 12°.
Sparta si tak vybrala stejnou pivovarskou skupinu jako městský rival Slavia, která spolupráci oznámila předloni. Z tanku ale na Letné poteče jiná značka než v Edenu, kde fanoušci dostávají Radegast Ráznou 10. Sparta prý vsadila na Kozla i kvůli tomu, že jí z průzkumu vyšel jako druhá nejoblíbenější pivní značka v Praze a středních Čechách, tedy v regionech, odkud pochází většina návštěvníků stadionu.
Součástí dohody je i rozšíření výčepní infrastruktury. Na stadionu vznikne zhruba 36 míst k čepování piva, z toho čtrnáct s pivními tanky, tedy o čtyři víc než dosud, a tankové pivo bude dostupné ve všech sektorech včetně hostů. Celkem bude v aréně kolem 134 pivních kohoutů, přibudou i samostatné beer-pointy a nové výčepy před vstupy do stadionu. V prostoru dosavadního stanu VIP Clubu navíc vznikne Kozlovna s výhledem na Pražský hrad.