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Sparta si plácla se stejným pivovarem jako Slavia. Z tanku ale fanoušci na stadionu dostanou jiné pivo

Zatímco Slavia čepuje z tanku Radegast, na Letné poteče desítka Velkopopovický Kozel. Počet pivních tanků vzroste na 14. Ve VIP zóně bude dvanáctka.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: AC Sparta Praha

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Zraky fotbalových fanoušků jsou aktuálně upřeny na světový šampionát, pomalu už ale klepe na dveře i start nového ročníku domácí soutěže. AC Sparta Praha do něj vstoupí s novým pivním partnerem. Po dlouhých letech už nebude na tribunách k dispozici Staropramen, ale díky nově uzavřené dlouhodobé spolupráci s Plzeňským Prazdrojem ho nahradí desetistupňový Velkopopovický Kozel. Ve VIP prostorách pak bude na čepu Pilsner Urquell 12°.

Sparta si tak vybrala stejnou pivovarskou skupinu jako městský rival Slavia, která spolupráci oznámila předloni. Z tanku ale na Letné poteče jiná značka než v Edenu, kde fanoušci dostávají Radegast Ráznou 10. Sparta prý vsadila na Kozla i kvůli tomu, že jí z průzkumu vyšel jako druhá nejoblíbenější pivní značka v Praze a středních Čechách, tedy v regionech, odkud pochází většina návštěvníků stadionu.

Součástí dohody je i rozšíření výčepní infrastruktury. Na stadionu vznikne zhruba 36 míst k čepování piva, z toho čtrnáct s pivními tanky, tedy o čtyři víc než dosud, a tankové pivo bude dostupné ve všech sektorech včetně hostů. Celkem bude v aréně kolem 134 pivních kohoutů, přibudou i samostatné beer-pointy a nové výčepy před vstupy do stadionu. V prostoru dosavadního stanu VIP Clubu navíc vznikne Kozlovna s výhledem na Pražský hrad.

Související témata:Plzeňský PrazdrojSparta
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