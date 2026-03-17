Spasitel se vrací. Třetí díl Duny se ukázal v novém traileru, láká na Pattinsona i napínavé souboje
Timothée Chalamet. Ale také Zendaya, Robert Pattinson nebo Anya Taylor-Joy. Vyšel trailer k filmu Duna: Část třetí, který láká na hvězdné obsazení.
Je to plné prachu, koření a dramatických momentů. Venku je první trailer k vyvrcholení epické sci-fi ságy Duna, který ukazuje například dojemný rozhovor mezi Paulem Atreidem a Chani i napínavé soubojové scény. Třetí díl, vycházející z knihy Spasitel Duny, má stanovenou světovou premiéru na 18. prosince 2026 a režisér Denis Villeneuve potvrdil, že půjde o jeho poslední příspěvek do tohoto univerza.
Klíčovým lákadlem novinky je posílení hereckého ansámblu. K Timothéemu Chalametovi v roli Paula Atreida a Zendaye se nově připojí Robert Pattinson. Ten by měl ztvárnit ústředního padoucha, tvarového tanečníka Scytala. „Když jsem Dunu natáčel, bylo v poušti takové horko, že jsem se na nic neptal a jen poslouchal Denise,“ uvedl Pattinson v rozhovoru pro IndieWire. Další výraznou tváří bude Anya Taylor-Joy, která se divákům krátce představila už v druhém dílu jako Paulova sestra Alia.
Sága Duna se pro studio Warner Bros. stala klíčovým komerčním pilířem, který kromě hlavní filmové trilogie expanduje i do dalších formátů. Nedávno uvedený seriálový prequel Duna: Proroctví na platformě HBO Max, odehrávající se 10 tisíc let před narozením Paula Atreida, sklidil většinou pozitivní ohlasy u kritiků a upevnil pozici značky na trhu. Pro Villeneuvea je Duna: Část třetí uzavřením osobní cesty. „Není to jako klasická trilogie, je to završení příběhu Spasitele,“ naznačil režisér. Snímek bude sledovat osud impéria po svaté válce, přičemž fanoušci očekávají zejména rozuzlení vztahu mezi hlavními hrdiny a také dopady Paulových vizí.