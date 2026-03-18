Spider-Man je zpátky ve Zbrusu novém dni. První trailer ukazuje temnější ráz a adrenalinovou akci
Právě vyšel trailer na nový film Marvelu Spider-Man: Zbrusu nový den. Začíná jinou, civilnější a dramatičtější éru pavoučího hrdiny.
Sotva co v roce 2021 vyšel Spider-Man: Bez domova, kde se titulní hrdina srdceryvně loučil se svým předchozím životem a svým způsobem i s diváky, začalo se řešit, kdy ho uvidíme příště. Vzhledem k tomu, že se díl Bez domova stal třetím nejvýdělečnějším filmem Marvelu s příjmy téměř dvě miliardy dolarů, návrat byl prakticky jistý a zanedlouho potvrzený i studiem. Spider-Man s tváří Toma Hollanda má dostat minimálně celou další trilogii a trailer novinky s podtitulem Zbrusu nový den představuje dospělejší éru superhrdiny.
Samozřejmě to neznamená, že se Marvel vydá do vod smrtelně vážného vyznění adaptací DC komiksů od Zacka Snydera, i když v estetice se styčné body určitě najdou. Peter Parker je o čtyři roky starší, než jsme ho viděli naposledy, a žádný z jeho někdejších přátel a blízkých stále netuší, kdo to vůbec je. Osamělý hrdina řeší, jestli raději zůstat anonymní ve snaze ochránit ty, které miluje, nebo dát prostor i vlastnímu životu a vrátit se k nim.
Je ale otázkou, kolik času vůbec na podobné úvahy bude mít, jeho rodnému New Yorku totiž hrozí celá řada nebezpečí. Právě tady, v ulicích velkoměsta mezi obyčejnými lidmi, a ne v intergalaktickém měřítku, má probíhat drama dospělého Spider-Mana, který si fanoušky vždy získával svými lidskými problémy. Jestli to opět bude hit, se dozvíme letos v létě, kdy Spider-Man: Zbrusu nový den 30. července dorazí do kin.