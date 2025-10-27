Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Spojují dřevostavby s technologiemi. Díky tomu ušetříme majiteli domu část nákladů za energie, hlásí

Firma již postavila přes 200 úsporných dřevostaveb. Kombinuje fotovoltaiku, baterie i rekuperaci, a to s důrazem na nižší spotřebu.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

setrne_domy3

Foto: Šetrné domy

setrne_domy10
setrne_domy12
setrne_domy19+28
setrne_domy20
setrne_domy9
setrne_domy15
setrne_domy13
setrne_domy17
setrne_domy16
setrne_domy18
setrne_domy11
setrne_domy14
setrne_domy29
setrne_domy30
setrne_domy31
setrne_domy32
setrne_domy27
setrne_domy26
setrne_domy25
setrne_domy28
setrne_domy21
setrne_domy4
setrne_domy2
setrne_domy1
setrne_domy5
setrne_domy6
setrne_domy23
setrne_domy24
setrne_domy7
setrne_domy22
setrne_domy8
0Zobrazit komentáře

Před deseti lety začínali jako garážová firma, ve které se spojilo několik nadšenců se stejným cílem. Krok po kroku dali dohromady dva technologické koncepty, díky kterým staví dřevěné konstrukce připravené na propojení s moderními technologiemi. „Právě ty totiž dělají z dřevostavby skutečně úsporný a udržitelný způsob bydlení,“ říká spoluzakladatel ateliéru Šetrné domy Miloslav Mareška.

Na mysli má kombinaci fotovoltaiky, baterií, řízeného větrání s rekuperací, a třeba i práci s dešťovou vodou – to vše centrálně řízeno aplikací. Díky tomu je podle Marešky dům schopen udržet až 70 procent tepla v interiéru. „Dřevostavba pak funguje jako izolant, který do sebe pohlcuje jen minimum tepla. Náš chytrý systém tak šetří majiteli domu přibližně 30 procent nákladů za energie,“ tvrdí.

Tým Šetrných domů za deset let existence postavil více než 200 energeticky i ekonomicky úsporných domů po celém Česku. Většina z nich je zpravidla hotová do devíti měsíců od podpisu smlouvy. „Ceny začínají na 58 tisících korun za metr čtvereční užitné plochy. Zahrnují standard provedení od představebního servisu až po stav, kdy je dům připraven ke kolaudaci,“ doplňuje Mareška. Na vizualizace i hotové realizace dřevostaveb o dispozicích 3 až 6+kk se můžete podívat v galerii výše.

Nepřehlédněte:

Rubriku Bydlení a reality podporujíhypox

Související témata:Šetrné domy
Přejít do diskuze