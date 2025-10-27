Spojují dřevostavby s technologiemi. Díky tomu ušetříme majiteli domu část nákladů za energie, hlásí
Firma již postavila přes 200 úsporných dřevostaveb. Kombinuje fotovoltaiku, baterie i rekuperaci, a to s důrazem na nižší spotřebu.
Před deseti lety začínali jako garážová firma, ve které se spojilo několik nadšenců se stejným cílem. Krok po kroku dali dohromady dva technologické koncepty, díky kterým staví dřevěné konstrukce připravené na propojení s moderními technologiemi. „Právě ty totiž dělají z dřevostavby skutečně úsporný a udržitelný způsob bydlení,“ říká spoluzakladatel ateliéru Šetrné domy Miloslav Mareška.
Na mysli má kombinaci fotovoltaiky, baterií, řízeného větrání s rekuperací, a třeba i práci s dešťovou vodou – to vše centrálně řízeno aplikací. Díky tomu je podle Marešky dům schopen udržet až 70 procent tepla v interiéru. „Dřevostavba pak funguje jako izolant, který do sebe pohlcuje jen minimum tepla. Náš chytrý systém tak šetří majiteli domu přibližně 30 procent nákladů za energie,“ tvrdí.
Tým Šetrných domů za deset let existence postavil více než 200 energeticky i ekonomicky úsporných domů po celém Česku. Většina z nich je zpravidla hotová do devíti měsíců od podpisu smlouvy. „Ceny začínají na 58 tisících korun za metr čtvereční užitné plochy. Zahrnují standard provedení od představebního servisu až po stav, kdy je dům připraven ke kolaudaci,“ doplňuje Mareška. Na vizualizace i hotové realizace dřevostaveb o dispozicích 3 až 6+kk se můžete podívat v galerii výše.