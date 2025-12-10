Startup v Brně rozběhla trojice vědců z VUT. Jeho dvě ředitelky jej teď dovedly k prodeji
Z univerzitního spin-offu vyrostl globální lídr v oblasti hlasových technologií. Phonexia se teď prodala za odhadovaných více než sto milionů korun.
Patří mezi globální špičku trhu hlasové biometrie a rozpoznávání řeči a obsluhují zejména bezpečnostní a zpravodajské služby, ale také banky nebo call centra. Teď, téměř dvacet let od svého vzniku, hlásí brněnská Phonexia novou kapitolu. Asi padesátičlenný tým totiž přechází pod křídla jihokorejského investičního fondu Crescendo Equity Partners.
Phonexia vznikla v roce 2006, kdy ji založila trojice vědců z Fakulty informačních technologií brněnského VUT. Pavel Matějka, Petr Schwarz a Lukáš Burget tehdy navázali na svůj dlouholetý akademický výzkum v oblasti hlasových technologií a zpracování řeči. Ještě v dobách školního projektu tým v rámci VUT dokázal vyhrát prestižní cenu NIST.
„Začali přicházet zákazníci, že chtějí naši technologii koupit, ale v tu dobu vlastně nebylo, co kupovat, protože celá Phonexia fungovala pod VUT. Vytvořil se tak univerzitní spin-off,“ popsal před časem pro CzechCrunch tehdejší ředitel Michal Hrabí, jenž se společně s dalším manažerem Radimem Kudlou zařadili mezi vlastníky firmy.
V průběhu let technologii Phonexie zásadně ovlivnilo strojové učení i neuronové sítě, v mnohém přitom dokázala předčít i řešení od gigantů jako Google nebo Amazon. Aktuálně nabízí patnáct různých řečových technologií, dokáže například identifikovat řečníka po hlase, detekovat hlasové deepfakes, odhadnout věk mluvčího nebo nahrávky přepsat a přeložit.
Portfolio produktů je přitom navržené specificky pro bezpečné zpracovávání citlivých dat přímo u zákazníka, klienti Phonexie tak často působí i v obranném a bezpečnostním sektoru různých států. Komu přesně svá řešení brněnská firma dodává, nechce moc komentovat právě kvůli citlivosti údajů. Technologie dodává do více než šedesáti zemí světa.
Od roku 2023 přitom firma prošla rozsáhlou interní transformací, kterou vedla dvojice ředitelek Markéta Lőrinczy a Zuzana Roznosová. „V uplynulých dvou letech jsme se zaměřili na stabilizaci růstu, inovaci produktů, posílení obratu a zefektivnění provozního řízení. Tyto kroky přinesly výsledky,“ komentuje Lőrinczy. V návaznosti na změny se pak vedení společně s vlastníky rozhodlo začít hledat investora.
„Došli jsme do bodu, kdy jsme firmě chtěli umožnit dynamičtější expanzi a významněji investovat do výzkumu a vývoje. Hledali jsme proto partnera, který nás v této fázi podpoří,“ popisuje Lőrinczy rozhodnutí, které nakonec vedlo k prodeji Phonexie do rukou jihokorejského investičního fondu Crescendo Equity Partners. Výši transakce strany nezveřejnily a odmítly ji komentovat i v reakci na naše dotazy.
V posledních letech ale Phonexia výrazně rostla, z obratu 62 milionů korun a ztráty ve výši 24 milionů v roce 2022 již loni dosáhla obratu 93 milionů a zisku 14 milionů. Letos podle vyjádření na tento vývoj firma navazuje a dosavadní čísla mají ukazovat stabilní tempo růstu. Podle odhadu CzechCrunche tak valuace společnosti při současné transakci mohla překonat hranici sto milionů korun.
Crescendo podle vyjádření označuje brněnského výrobce hlasových technologií za silnou firmu s výjimečným týmem a silným vědeckým zázemím. Nový vlastník chce nejen urychlit další růst, ale také výrazně posílit pozici Phonexie v komerčním sektoru. Společnost má nadále fungovat samostatně pod vlastní značkou a v plánu je také ponechat současné vedení a zaměstnance. Akvizicí se Phonexia zařazuje mezi více než dvě desítky technologických a průmyslových podniků v portfoliu Crescenda, z nichž většina pochází z Asie.