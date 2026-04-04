Stoletá sklárna u Sázavy málem upadla v zapomnění. Teď se mění v centrum, kam můžete na koncert i za byznysem
Historická sklářská Huť František v Sázavě, jedna z nejcennějších industriálních památek středních Čech, vstupuje do nové etapy
Sázavská Huť František má za sebou více než 140 let bohaté historie. Areál založil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ho po svém otci, průkopníkovi výroby laboratorního a tepelně odolného skla, jehož výrobky dobývaly světové výstavy. V roce 2003 však proběhla v huti poslední tavba skla. A pak začal majestátní historický objekt chátrat.
Díky Nadaci Josefa Viewegha se objekt dočkal záchrany a prvního kulturního využití, nyní však vstupuje do zcela nové kapitoly. Areál přebírají Jan a Marie Hrnčiříkovi s vizí proměnit ho v kulturní a společenskou křižovatku středních Čech. Zachovaná industriální architektura, tedy vysoké stropy, původní technické konstrukce a autentické materiály, vytváří unikátní prostředí pro komorní koncerty, konference, firemní setkání i komunitní akce. A o provoz se postará firma Nomce, která zdůrazňuje také strategickou polohu lokality: Sázava leží mimo přetížené centrum Prahy, přesto je z hlavního města snadno dostupná.
Hlavní sál v bývalé sklářské hale i přilehlé salonky a galerijní prostory jsou již otevřeny veřejnosti a první firmy si je pronajímají pro své akce. V části původních dílen postupně pokračuje rekonstrukce. Ambicí projektu je vrátit Sázavě jedno z jejích historických center a zároveň vytvořit živé místo, kde se potkávají podnikatelé, umělci i místní komunita.