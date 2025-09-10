Stovky milionů do kamionů a banánů. Češi se stali největšími akcionáři ve slavné ovocnářské značce
Janu Bartovi se prý na Eurowagu líbí především jeho valuace. Nadále ho ale lákají i banány, respektive distributor českého ovoce a zeleniny Dole.
Jan Barta a investiční skupina Pale Fire Capital o sobě dávají v poslední době dost vědět a teď hlásí další investice – Barta do platformy Eurowag, jež digitalizuje kamionovou dopravu, a celá skupina do distributora banánů Dole. Za společností Eurowag stojí miliardář Martin Vohánka, který říká, že staví superaplikaci pro mezinárodní kamionovou logistiku. „Stejně jako řidič Uberu ráno sedne do auta a nepřemýšlí o tom, kde sežene zákazníky a jak mu zaplatí, tak i řidič kamionu sedne za volant a my mu na jednom místě ukážeme, kam má jet naložit zboží, kde se zastavit, kde natankovat,“ vysvětlil předloni v rozhovoru pro CzechCrunch. Právě tím Jana Bartu zaujal.
Ten pro Seznam Zprávy uvedl, že se mu na Eurowagu líbí především jeho hodnota, která podle burzovního lístku akcií aktuálně činí přes 21 miliard korun. „Dalším důvodem je fundament. Je to typ byznysu s velmi dobře diverzifikovaným zákaznickým kmenem, který přináší opakující se tržby,“ prohlásil. Ostatně loni zvýšil Eurowag svůj provozní zisk EBITDA o 12 procent na tři miliardy korun, čisté výnosy pak překonaly 7,3 miliardy. Výši investice Barta prozradit nechtěl, podle SZ by se však měla pohybovat ve vyšších stamilionech korun.
Kromě toho se ještě skupina Pale Fire Capital jako taková stala největším akcionářem amerického distributora čerstvého ovoce a zeleniny Dole, který je znám hlavně díky prodeji banánů. Na transakci opět upozornily SZ, které píší, že teď Češi drží v potravinářské společnosti 9,02procentní podíl, za nějž zaplatili 600 milionů korun. Loňský obrat Dole činil 8,5 miliardy dolarů, tedy více než 175 miliard korun. Pale Fire Capital už do americké firmy investoval v minulosti, nyní svůj podíl navýšil.