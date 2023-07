Stylové e-koráby od Rivianu mají v USA momentum, akcie rostou. Evropě musí zatím stačit dodávky

Ještě na jaře to s Rivianem nevypadalo na žádný velký sukces. Akcie elektromobilního startupu, které se po jeho vstupu na burzu na podzim 2021 obchodovaly až za 130 dolarů, byly najednou na méně než desetině této hodnoty. Kromě obecného útlumu zájmu investorů o technologický sektor to způsobila nepřesvědčivá čísla za první kvartál letošního roku. Jenže teď, když je další čtvrtrok za námi, jako by se situace otáčela – akcie Rivianu rostou, protože roste i produkce jeho aut. Že by to nakonec byla opravdu druhá Tesla?

Analytici očekávali, že Rivian od dubna do června dodá zákazníkům 11 tisíc svých pick-upů s označením R1T a SUV modelů R1S, což by bylo zhruba o třetinu víc než na začátku roku, kdy společnost musela přenastavovat část své výrobní linky. Jenže čísla, jež ohlásila automobilka se sídlem v kalifornském Irvine a továrnou v městečku Normal v Illinois, byla nakonec o dost lepší. Zákazníkům dodala 12 640 vozů a vyrobila jich 13 992.

„Věříme, že budeme letos schopni letos vyrobit 50 tisíc aut,“ uvedla společnost, když oznamovala aktuální výsledky. To už říkala dřív, ale jelikož jí první kvartál nevyšel tak úplně podle plánů, očekávalo se snížení odhadu pro zbytek roku. Důsledek byl jasný – akcie začaly růst. A poměrně výrazně, protože nyní se jejich cena pohybuje nad 20 dolary za kus, což je sice pořád na míle daleko od podzimu 2021, ale zároveň to je o desítky procent výš od dubnového propadu.

Rivianu se ale daří i jinak. Jeho vozy zatím sbírají vesměs nadšené recenze, a firma tak postupně plní to, co svého času dokázal Elon Musk a jeho Tesla. Tedy získat momentum a stát se miláčkem pro určitou skupinu řidičů. Navíc právě s Teslou se podařilo zakladateli a šéfovi Rivianu Robertu Scaringovi dohodnout zajímavý obchod. Rivian bude moct využívat síť rychlonabíječek, takzvaných superchargerů, které po USA dosud Tesla vybudovala. Podobný deal už s Teslou, jejíž nabíjecí technologie a infrastruktura jsou v západním světě zdaleka nejpropracovanější, podepsal i Ford nebo General Motors.

Zároveň se úspěšně rozvíjí i spolupráce Rivianu s jedním z jeho klíčových akcionářů, kterým je e-commerce obr Amazon. Pro ten společnost vyvinula elektrickou dodávku, jež doslova a do písmene v tichosti vjela nejprve na americké silnice a nyní i na ty evropské. Mimochodem – pro rozvážky po USA postavili konstruktéři Amazonu a Rivianu elektrický van o něco větší a už jich tam jezdí na tři tisíce. V Evropě jsou nově v Německu. „V nejbližších týdnech do Německa dorazí 300 dodávek, které budou doručovat zásilky v klíčových městech jako Mnichov, Berlín nebo Düsseldorf,“ oznámil Rivian.

Obecně platí, a z poměru čísel dodávek to jasně vyplývá, že Rivian je zatím primárně americká firma pro americké zákazníky. Nedávno se například objevil v Německu inzerát, že hledá hlavního servisního technika, jenže šlo o pozici spojenou právě s dodávkami pro Amazon, nikoli s osobními vozy. Ty jsou zatím na starém kontinentu k vidění jen ve výjimečných případech. Ostatně podobné to bylo s Teslou, která se také nejprve soustředila na domácí trh, který je navíc regulatorně méně složitý než ten evropský, až pak vyrazila přes oceán.

A co se týče Tesly, tak ta podobně jako Rivian v posledních dnech udělala svým akcionářům radost, když také ohlásila nad očekávání dobré výsledky. Za druhý kvartál letošního roku vyrobila 480 tisíc vozů a zákazníkům jich dodala 466 tisíc. Drtivá většina z nich byly modely 3 a Y, větší a mnohem dražší verze S a X představovaly jen necelou desetinu z celkových prodejů. Tesle v jejích obchodních úspěších u klientů zjevně zafungovalo výrazné zlevňování, které Elon Musk ohlásil v několika vlnách v uplynulých měsících.