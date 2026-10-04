Svatý grál je ve třetím patře bez výtahu. Průvodce pražskými podniky, kde si něco dobrého dáte i zahrajete
The Grail, Nerd Alert, Geekárna, Bohemia Boards & Brews, Joystick, Deskohub... Které bary a bistra v Praze míchají nejen drinky, ale i hry?
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Najdete je kousek od Anděla i v srdci Vršovic. V některých se ztratíte jako v Mínótaurově labyrintu, jiné vás přivítají atmosférou útulného obýváčku. Všechny ale spojuje jedna věc. Kromě toho, že tu něčím dobrým (a občas i dost neobvyklým!) uhasíte žízeň a ještě k tomu něco zakousnete, tak si v těchto podnicích užijete fantastickou zábavu. Vítejte v našem průvodci pražskými herními bistry a bary.
Nemáte doma dost velký stůl, abyste mohli uspořádat pořádný deskoherní večer? Případně žádné stolní hry nevlastníte, ale toužíte si je zahrát? Anebo prostě nechcete utrácet za modely hrdinů, draků, jeskyň a hradů?
Nemusíte smutnit. V Praze najdete několik nerdovských, geekovských nebo prostě parádně hravých podniků, které tohle všechno nabízejí. Ty nejzajímavější vám teď představíme.
V našem výběru najdete místa jako stvořená pro setkání s partou přátel u párty hry, ale i dračí doupata ideální pro výpravu zkušených kouzelníků a válečníků za dobrodružstvím. Pár vybraných podniků navštívíte v našem videu, o dalších si přečtěte níže.
The Grail
Jen pár kroků od zastávky Arbesovo náměstí je podivuhodný prostor. Musíte do něj sice vystoupat tři patra bez výtahu, jenže pak najdete pomyslný svatý grál všech žíznivých hráčů. Honza Raban a bratři Adam a Igor Svatošovi tady provozují The Grail, ve kterém najdete jak salónky pro soukromější hraní her jako Dungeons & Dragons (možnost půjčit terény a figurky nechybí), tak velké sály se stoly vhodnými pro velkolepé deskovky i Warhammer. A na čepu mají plzeň i nealko. Více o Grailu si přečtěte v našem článku.
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Nerd Alert
Dagmar a Victor Dukeovi před pár dny oslavili rok svého vršovického bistra, kvůli kterému se vykašlali na klasické kariéry v architektuře a marketingu. Podle svých majitelů je Nerd Alert takovým rozšířením jejich obýváku. Útulný a přátelský. I tak se do něj ale vejde kuchyně, kde vám udělají hummus i kuřecí stripsy, zatímco čekáte třeba na drink inspirovaný videohrou Clair Obscur: Expedition 33. Pořádají tu i geekovské pub kvízy nebo workshopy zaměřené na malování figurek. Více o splněném snu manželů Dukeových si počtěte zde.
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Geekárna
Když se vydáte za Anděl k zastávce U Zvonu, stačí seběhnout po schodech a udělat pár kroků k tradičnímu geekovskému podniku, ke Geekárně. Tahle hravá hospoda funguje už dvanáct let a láká nejen na popkulturní výzdobu (kolik postav na stěnách poznáte?) či stolní hry, ale i drinky inspirované známými filmy, knihami a seriály. Je libo Stimpak z Falloutu, starcraftovský Zerg Rush nebo Kashyyyk Libre inspirovaný Star Wars? Tady je ochutnáte! Jo a mimochodem, nedávno Geekárnu převzal známý herní obchod Černý rytíř, o jehož byznysu v řádu stovek milionů jsme psali tady.
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Mapa podniků
Joystick
Dosud byste ve vybraných podnicích našli stolní, karetní či figurkové hry. Ale jak by k tomu přišli hráči videoher? Nebojte, i na ně tenhle průvodce myslí. Jen kousek od Václavského náměstí jejich žízeň zažene bar Joystick, který dělá čest svému jménu. Je totiž plný arkádových automatů, na kterých si zahrajete nestárnoucí pecky jako Mortal Kombat nebo Need for Speed. A vedle nich je tu hromada pinballových strojů. Právě takových, jaké nejspíš znáte z oldschoolových amerických seriálů. Taky se hodí dodat, že v Joysticku se pořádají specializované videoherní pub kvízy.
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Deskohub
Danica Dimitrijević měla už tolik her a kamarádů, že se jí domů nevešli. Jediné logické řešení bylo otevřít si vlastní podnik na Palmovce. Kde se míchají drinky s několika stovkami deskovek. Včetně takových, na kterých pracovaly mozky z Harvardovy univerzity! Prostor na Palmovce navíc neláká pouze deskoholiky, ale i workoholiky, ve vedlejším vchodě je deskohubácký coworkingový prostor. Samozřejmě také plný ikonických ikeáckých poliček Kallax zaplněných hrami. A o tom, jak (ne)výhodné podnikání Deskohub je, nám Danica vyprávěla tady.
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Bohemia Boards & Brews
Na konec jsme si nechali to nejspíš nejznámější jméno. Američan a zároveň dlouholetý Pražan Douglas Kaufman založil hned dvě místa, která stojí za návštěvu. BB&B má totiž pobočky ve Vršovicích i na Palmovce. Kromě výběru deskovek, ze kterého se vám protočí panenky, láká i na americký vliv svého majitele. K hraní si totiž ve Vršovicích dáte třeba mac & cheese nebo hot dog. Zato na Palmovce na vás čeká ještě rozsáhlejší nabídka, v kuchyni tu dělají burgery, svíčkovou i kachnu. A kdo má hlad po zábavě, ne po jídle, může se přihlásit na tunu hospodských kvízů.
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A jestli vám nestačí jen fotky nebo písmenka, ale na pořádnou návštěvu vybraných podniků zatím nemáte čas, podívejte se na ně alespoň v našem videu. Druhý díl s dalšími bistry a bary, kde si dáte něco dobrého i si něco dobrého zahrajete, se už teď chystá.