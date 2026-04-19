Místo práce v kanclu si manželé splnili sen. Ve Vršovicích otevřeli hravé bistro inspirované jejich obývákem
Nerd Alert servíruje hostům drinky i deskovky. Jeho majitelé Dagmar a Victor do něj dali prostě to, co sami mají rádi. Anebo co jim jinde chybělo.
Ona je architektka, on markeťák. Tedy vlastně už ne. Rozjetou kancelářskou kariéru totiž Dagmar a Victor Dukeovi vyměnili za splnění velice hravého snu. V pražských Vršovicích rozjeli podnik s nápaditými drinky, něčím k zakousnutí… a taky s deskovými hrami. „Vždycky jsme si zvali domů kamarády, něco jsme uvařili, dali si drink a hráli jsme deskovky. Tak nás napadlo z toho udělat vlastní podnik,“ říkají pro CzechCrunch.
Pozor, nerdi! To není varování, ale volný překlad názvu bistra Nerd Alert, které koncem loňska vyrostlo v ulici kousek nad Čechovým náměstím na Praze 10. Založili ho manželé Dukeovi, které zde potkáte za barem, ale taky při hraní nebo malování figurek do různých stolních her. „Je to splněný sen, ale jenom mít sen samozřejmě nestačilo. K založení Nerd Alertu vedla taková až dokonalá bouře okolností,“ říká Victor Duke.
„Když jsem v marketingu začínal, bylo snadné najít práci, někam se posouvat, dělat něco kreativního. Jenže nástup umělé inteligence i ekonomická situace to dost proměnily,“ popisuje. „A s tím se buď smíříte, nebo si řeknete, že je čas na změnu. Protože i Dagmar chtěla rozjet společné podnikání a oba máme rádi hry, napadlo nás to spojit. Teď je to skoro přesně rok, co mi žena zavolala a řekla: ‚Hele, pojďme do toho.‘ Za půl roku jsme otevírali,“ dodává.
Vlastně tak trochu rozšířili svůj obývací pokoj. Tedy samozřejmě ne doslova, ale vršovický prostor je odrazem domácnosti Dukeových. „Vždycky jsme si domů zvali kamarády, něco jsme uvařili, třeba jsme i pořádali tematické večírky. Nerd Alert je taková naškálovaná návštěva u nás v obýváku,“ říká s úsměvem bývalý markeťák. Nejen obývací pokoj jim ale byl inspirací. Koncept podniku ovlivnilo jednoduše to, co Dukeovi sami hledali při návštěvě jiných míst kombinujících drinky a deskovky.
„Otevíráme v pět, aby se lidé mohli potkat hned po práci. Zavíráme o půlnoci, aby si mohli pořádně zahrát. Máme jídlo, co bychom si sami k večeři při hraní dali. A děláme drinky, které nám chutnají,“ vyjmenovává. Ty drinky mimochodem i pobaví – fanoušci popkultury by na menu odhalili koktejly inspirované videohrami jako Baldur’s Gate nebo mistrem hororu H. P. Lovecraftem. „Ale neřešili jsme jenom jídlo a pití, chtěli jsme vylepšit i drobnosti. Když si u nás dáte popcorn, dostanete hůlky,“ dodává Victor. Moment, hůlky?
Nerd Alert
Adresa: Bulharská 26
Typ podniku: deskoherní bar a bistro
Otevírací doba: úterý až pátek 17:00–00:00, víkendy 14:00–00:00
Ano, hůlky. Abyste nezamastili karty či figurky z některé z desítek her, co tu jsou k dispozici za padesátikorunový poplatek za herní seanci. Případně jestli holdujete rolovým hrám jako Příšera týdne, Dračí hlídka nebo Dungeons & Dragons (či jejich česká verze Jeskyně a draci), můžete se pro větší soukromí zavřít v salonku. Pro příznivce větší společnosti se tu zase pořádají kvízy. Na geekovská témata, samozřejmě. A kromě baru a herny je Nerd Alert navíc i prodejnou. Kdo má rád figurkové válčení ve Warhammeru, ten si do něj pořídí základní výbavu i modely.
„Není toho málo. A lhal bych, kdybych řekl, že nás ta náročnost nezaskočila,“ říká Victor o výměně kanceláře za bar-bistro-obchod. „Ale děláme to, co nás baví, potkali jsme díky tomu spoustu skvělých lidí, máme návštěvníky, co k nám rádi pravidelně chodí… Samozřejmě, že to je někdy stres. Ale nedopadá na vás tolik jako ten z klasického zaměstnání,“ dodává člen manželské dvojice, která Nerd Alert rozjela z vlastních úspor a úvěrů.
„Nevrhli jsme se do toho bez rozmyslu, samozřejmě jsme si udělali klasické podnikatelské analýzy. A od lidí z gastronomie jsme si častokrát vyslechli otázku, jestli do toho fakt chceme jít. Stejně tak je nám jasné, že deskoherní bar není úplně byznys, který z vás udělá milionáře,“ říká spoluzakladatel s úsměvem. „Ale i když žádné podnikání není bez rizika, měli jsme velmi povedený start a nehrozí, že bychom měli v brzké době zavírat,“ dodává.
Nerd Alert je mimochodem pro Dagmar a Victora potvrzením vztahu k Česku. Potkali se sice už na škole v rodném Rusku, ale dohromady se dali před čtrnácti lety v Praze. „Praha je moje nejmilejší místo na světě. Hodně jsem cestoval, ale vždy jsem věděl, že ať už se svým životem udělám cokoliv, bude to tady,“ říká Victor Duke – a jeho slova dokazuje i zisk českého občanství. „Jsem tu už patnáct let. Za tu dobu jsem prošel spoustou prací, ale žádná nebyla tak pozitivní a naplňující jako tahle. Pokud Nerd Alert nebude potřebovat vlastní kancelář, tak už se do kanclu nevrátím,“ uzavírá.