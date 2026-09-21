Jsme tragická firma a špatný příklad, ale uděláme miliardu korun. Češi vládnou Evropě díky kouzelným kartám
Pražský obchod Černý rytíř pohádkově vydělává na hrách jako Magic: The Gathering, Pokémon a Warhammer. Má miliardové a evropské ambice.
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Ještě před pár týdny byste na jejich e-shopu nezaplatili kartou. A přesto je to firma, která z Česka prodává do celé Evropy, která každým rokem roste a která loni dosáhla téměř na čtyři sta milionů korun v tržbách. Což je mimochodem jenom zastávka k mnohem vyšším cílům. „Pro byznys jsme fakt špatný příklad. Ale nám to funguje,“ říká pro CzechCrunch Tomáš „Váňa“ Vaněk, šéf pražského obchodu Černý rytíř. Na jehož webu už kartou zaplatíte – a nejčastěji zrovna zase za karty. Ačkoliv kouzelné, ne platební.
„Kdyby lidi viděli, jak to u nás funguje, tak by asi byli dost překvapení. My jsme vlastně byznysově docela amatéři. Děláme to na pohodu, tak trochu underground a casual,“ začíná náš rozhovor poněkud překvapivě Tomáš Vaněk, kterému všichni říkají prostě Váňa („Vaněk zní, jako by mi někdo nadával!“). A další překvapení hned přidává: „Ale i tak si během následujících let věříme na miliardu korun v tržbách,“ Jím vedený Černý rytíř totiž navzdory punkovějšímu přístupu patří na evropskou špičku a má nemalé ambice.
Tenhle český obchod je úspěšný v hravém, ale vysoce výdělečném odvětví. Kamennou prodejnu Černý rytíř byste našli na pražské Florenci, ale při rozhovoru se potkáváme na Zličíně. Podnik točící stovky milionů korun ročně si žádá tři rozsáhlá patra skladů připomínajících bludiště. Regál za regálem, polička za poličkou, krabice za krabicí jsou plné kartiček Pokémon či Magic: The Gathering, ale i figurek do Warhammeru 40 000. Nicméně především právě na kouzelných kartách hry Magic tvoří výjimečný byznys.
Magic: The Gathering nebo karetní Pokémon jsou světově úspěšné stolní hry. Spočívají v tom, že si z karet vyobrazujících různé bytosti či kouzla (a jejich pravidla) složíte balíček, se kterým pak hrajete se soupeři. Karty si můžete koupit v různě obsáhlých baleních, do kterých však nevidíte. Anebo si pořídíte takzvané kusovky ze zboží, které prodejce už rozbalil. To když chcete konkrétní kartu pro doplnění balíku. „A my jsme už teď největší evropský prodejce kusovek do Magicu. Tvoří kolem dvou třetin našich tržeb,“ říká Vaněk – tedy pardon, Váňa.
Tržby Černého rytíře loni dosáhly na 360 milionů korun, za letošek prý opět značně vyrostou. „Za těch patnáct let, co tu jsem, jsme rostli každý rok,“ dodává jednatel obchodu, který nicméně vznikl ještě o mnoho let dříve díky zakladateli Ivanu Stanoevovi. Ten byl mimochodem stejně jako Váňa vášnivým hráčem a účastníkem turnajů v Magicu. Rytíř ale plánuje vytáhnout tržby o další stovky milionů korun výš. V Česku jsme totiž prý oproti velkému kusu světa napřed.
Česko je jako Čína. Možná i proto mohl obchod jako Černý rytíř vyrůst tady a ne na Západě.
„Já často říkám, že jsme tragická firma, že máme technologický dluh nebo nemáme kapacity naplňovat všechny naše plány,“ začíná šéf se smíchem. „Ale Evropa, ačkoliv je to bohatý trh, je na tom ještě hůř. Ve většině zemí je buď stagnující silný hráč z minulosti, nebo několik roztříštěných obchodů. Ve srovnání s nimi jsme efektivní a rozumní. Jinde není takový ekosystém prodeje karet jako v Česku,“ tvrdí. A zmiňuje i pražskou konkurenci v podobě obchodu Najáda: „Sice spolu jakoby soupeříme, ale je to špičkový obchod, jinde v Evropě by byli neporazitelní.“
I díky stavu zahraničního trhu si Černý rytíř věří na velký krok. Obchod s kusovkami dnes probíhá primárně přes platformu Cardmarket. „Jenže ta je zastaralá a prodej i nákup přes ni je utrpení,“ míní Váňa. Černý rytíř tam přitom patří k největším prodejcům, do konce roku by mohl dosáhnout jako první na hranici jednoho milionu prodejů. Za to Černému rytíři mimochodem Cardmarket před pár lety v rozmaru slíbil postavit sochu. „Naše cíle jsou ale ještě větší. Na rok 2027 plánujeme velkou expanzi do Evropy,“ poodhaluje.
Konkurenční výhodou v tom bude i jeden pro českého čtenáře hořkosladký fakt. „Česko je jako Čína. Jako magicová Čína. Práce s kusovými kartami je náročná na lidskou práci, zboží je nutné rozbalit, třídit, expedovat a u nás je prostě levnější pracovní síla. A na východ od nás se prakticky nehraje a prodává se málo, tam už ani nejde outsourcovat,“ vysvětluje tenhle ne úplně lichotivý příměr. Pro představu, za den tu přichystají klidně přes třicet tisíc kusů zboží do tisícovek objednávek.
„Možná i proto mohl obchod jako Černý rytíř vyrůst tady a ne na Západě, kde jsou mnohem vyšší mzdy,“ přidává vysvětlení Váňa. A možná by jinde než v Česku nemohla tak snadno vzniknout ta paradoxní kombinace divočejšího přístupu s úspěšným byznysem. „Přitom Černý rytíř není byznysově dobrý příklad vůbec na nic. Přežili jsme navzdory všemu, co si sami děláme,“ říká se smíchem.
Černý rytíř
Adresa: Za Poříčskou bránou 21
Typ podniku: prodejna a herna
Otevírací doba: pondělí až pátek 11.00–19.00, víkendy 10.00–18.00
„Vždyť platby kartou jsme na e-shopu zavedli až letos. Prostě na to nebyl čas,“ popisuje. „Ale abych o nás nemluvil jen negativně, za vším stojí spousta práce. Možná jsme nesledovali nějaké byznysové ukazatele, nedělali marketing a můj přístup je určite zastaralý, ale věřil jsem, že když budeme dělat věci dobře, mít fér ceny a neodírat naše zákazníky, tak se k nám lidi budou vracet a úspěch příjde pomalu přirozeně s tím,“ říká.
Chystané evropské kroky navíc doplňují menší, ale rozhodně ne malé plány pro domácí trh. Černý rytíř chce v Česku využít svého mnohamilionového úspěchu v Magic: The Gathering pro posílení v dalších žánrech. „Držíme se toho, u čeho jsme vždycky byli. A to jsou stolní hry. Takže nějaké Labubu u nás nenajdete, i merch spojený s prodávanými hrami nebo různé sběratelské kousky vybíráme tak, aby to bylo něco, za co se nemusíme stydět. Třeba máme obří model bojového robota z Warhammeru za patnáct tisíc korun, ale Funko Pop fakt ne,“ přibližuje Váňa.
Právě figurkové válčení ve Warhammeru je jedním ze směrů, kterým se obchod doma plánuje mnohem výrazněji vydat. „V Evropě chceme být centrálou pro kartičky, v Česku zase hlavním místem pro fantasy a sci-fi, deskovky, Dungeons & Dragons nebo právě Warhammer,“ popisuje Váňa. Znamená to nejen větší nabídku takových produktů, ale třeba i méně obvyklé kroky – Černý rytíř nedávno odkoupil deskoherní hospodu Geekárna kousek od pražského Anděla.
Prakticky všechno Rytířem prodávané zboží má totiž společný jmenovatel: komunitu. „Budu se zase trochu opakovat, ale je to další ukázka toho, jak nejsme úplně byznysová firma a občas děláme byznysově špatná rozhodnutí,“ přidává pobaveně jednatel firmy. Černý rytíř podporuje malé i velké fanouškovské akce či různé herní turnaje, také provozuje už zmiňovanou prodejnu na Florenci.
„Do její nedávné rekonstrukce jsme nalili miliony korun. Ty se nikdy nezaplatí. Její tržby jsou pro nás vlastně irelevantní, kdyby to bylo byznysové rozhodnutí, uděláme z ní dávno sklad,“ říká. Jenže hráčům-zákazníkům prostě chtěli poskytnout prostor k setkávání a soupeření. „Ani to nemá nic společného s marketingem. Chodí sem převážně lidé, co nás už znají,“ dodává .
„Chceme, aby značka Černý rytíř fungovala dlouhodobě. Co se týče peněz, jsme v pořádku. Stabilita je pro nás víc než růst, jméno je víc než zisk. Cílem je prostě dělat práci dobře a být v pohodě,“ uzavírá Tomáš „Váňa“ Vaněk.