Syn s autismem ho přivedl k výrobě zátěžových dek. Dnes jich prodá za miliony a pomáhá tisícům lidí
Vytvořil 27 prototypů zátěžové deky, než objevil ideální verzi pro svého syna. Teď je dodává do škol i nemocnic a říká, že mu autismus obohatil život.
„Trochu unaveně, ale příjemně,“ odpovídá František Farkas na otázku, jak se cítí. Právě totiž absolvoval celodenní workshop zaměřený na dechová cvičení a ledové koupele – známou Wim Hofovu metodu, kterou praktikuje pravidelně. „Máme teď trochu těžší období, synovi je dvanáct a dostává se do pubertálního věku, který umí být náročný i u neurotypických dětí. Takže je potřeba velká dávka duševní pohody,“ konstatuje.
Farkas je zakladatel slovenské firmy NiDū, která vyrábí zátěžové přikrývky a další senzorické pomůcky. Za jejím vznikem ale nestojí byznysový plán, nýbrž Farkasův syn Max, kterému byla v roce 2016 diagnostikována porucha autistického spektra a ADHD. Největším problémem byl tehdy pro Maxe i jeho rodiče spánek, nebo spíš jeho nedostatek. „Kvalitní a nerušený spánek v naší rodině prakticky neexistoval,“ vzpomíná Farkas.
Zlom ale přišel ve chvíli, kdy si Max jedné noci do pokoje nahromadil všechny přikrývky a polštáře a pod jejich váhou konečně spokojeně usnul. „Měli jsme štěstí, že nám ukázal cestu,“ vysvětluje Farkas. Společně se ženou se proto ponořili do problematiky tlakové stimulace a hledali produkt, který by jejich synovi zaručil prospanou noc. „Na evropském trhu jsme našli spoustu různých produktů s pěkným marketingem, které se ale nedaly považovat za zdravotnickou pomůcku. A ty, které se nám pozdávaly, byly z druhé strany zeměkoule,“ uvádí.
Rozhodli se proto zátěžovou přikrývku, tedy deku rovnoměrně vyplněnou miliony skleněných mikrokuliček, která by splňovala jejich představy, ušít doma. „Vyrobit něco takového bylo extrémně náročné. Šili jsme ji po nocích, když Max zrovna spal. Experimentovali jsme s látkami, náplněmi, lámali jsme jednu jehlu za druhou,“ popisuje Farkas proces, během kterého vzniklo sedmadvacet prototypů. Bylo totiž potřeba vyřešit nejen bezpečnost produktu, ale také správné rozložení mikrokuliček nebo termoregulaci.
„Chtěli jsme vytvořit celoroční produkt, který poslouží v zimě i v létě. Zároveň byla zásadní i bezpečnost a životnost, přeci jenom dostane taková pomůcka často pěkně zabrat,“ vysvětluje Farkas s tím, že jeho přikrývky jsou například opatřeny bezpečnostním uzávěrem, aby se z něj mikrokuličky nevysypaly ani v případě poškození. „Chtěli jsme dostát také designu, pracovali jsme proto s psychologií barev a povrch se snažili připodobnit srsti koně, která je příjemná na dotek,“ dodává další aspekt.
Výsledná přikrývka, která splňovala nároky na bezpečnost, termoregulaci i lokálnost, umožnila Maxovi konečně prospat osm hodin v kuse. Manželé Farkasovi vyrobili jednu také pro svou dceru i pro sebe, protože „nevyspané dítě a úzkostné dítě rovná se nevyspaný a úzkostný rodič“ – a celou situaci tak měli za vyřešenou. „Jenže z našeho okolí, kterému jsme rozdali předchozí prototypy, přišel jemný tlak, že bychom si tento nápad neměli nechávat jenom pro sebe,“ vypráví podnikatel.
Zátěžové přikrývky hloubkovým tlakem stimulují centrální nervovou soustavu ke zvýšené tvorbě serotoninu a dopaminu, čímž napomáhají ke snížení stresu i celkovému zklidnění. „Je to jako jemná celotělová masáž nebo objetí,“ připodobňuje Farkas prožitek. Nedoporučuje se ale u osob těhotných, s nízkým či vysokým tlakem, kardiovaskulární a dýchacími onemocněními, klaustrofobii či u těch, kteří by se nedokázali sami odkrýt.
I oni nadzvedli obočí, ale přistoupili k tomu jako k výzvě, a ne jako k překážce. Oslovil je náš příběh i odhodlání.
Snaha o průmyslovou výrobu pomůcek se ale ukázala jako ještě větší výzva než vývoj ideálního produktu. Farkas obcházel slovenské i české výrobce lůžkovin, všude ale kvůli náročnosti – šesti vrstvám nebo kapsám vyplněnými mikrokuličkami – narazil. Až náhodou objevil manželský pár, který se tomu věnuje již desítky let a spolupráci byl nakloněn. „I oni nadzvedli obočí, ale přistoupili k tomu jako k výzvě, a ne jako k překážce. Myslím, že je oslovil náš příběh i odhodlání,“ konstatuje s tím, že dnes NiDū všechny zátěžové přikrývky a další pomůcky šijí na Slovensku ve velkém počtu CNC stroje.
Od domácností do nemocnic
Firma, která svůj název odvodila od španělského slova nido čili hnízdo, postupně expandovala daleko za původní záměr. Dnes dodává produkty do více než 150 škol a 15 velkých nemocničních zařízení včetně FNO Ostrava nebo Olomouc. „Máme naše přikrývky na onkologických zařízeních, v zubních ordinacích, ve speciálních školách ale i v těch běžných,“ vyjmenovává Farkas. Zátěžové deky si podle něj oblíbili také sportovci nebo firmy, které dbají o duševní zdraví svých zaměstnanců.
Ze zátěžových pomůcek dnes podle Farkase může totiž těžit téměř každý, nejen lidé s autismem, ADHD nebo úzkostmi. Důležité je však vybrat si správnou velikost i gramáž, příliš těžká přikrývka může totiž způsobit diskomfort nebo brnění končetin. „Tady neplatí čím těžší, tím lepší. Snažíme se vyvracet častý mýtus o deseti až patnácti procentech váhy člověka,“ zdůrazňuje Farkas. Z tohoto důvodu sestavili společně s odborníky krátký dotazník, který zohledňuje nejen váhu jedince, ale také jeho preference týkající se tlaku a fyzického kontaktu.
Na chodu firmy, která letos již překročila pětimilionový obrat a měsíčně vyexpeduje přes 200 produktů, se kromě Farkase podílejí další tři společníci. „Podnikám celý život a jsem vystudovaný ekonom, ale v NiDū zodpovídám za produktové portfolio a za výrobu, byznys nechávám spíš na kolegy. Nevím, kde se ve mně ta kreativita vzala,“ vtipkuje. Na vývoji nových produktů se totiž ve spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty, speciálními pedagogy a ergoterapeuty podílí sám.
Jeho přístup k podnikání, ale i k životu, se s příchodem syna diametrálně změnil. „Díky Maxovi jsme otevřeli oči a zjistili, v kolika drobnostech kolem nás je ukrytá krása. Jako lidé pořád někam spěcháme a potřebujeme si něco dokazovat, čímž toho tolik přehlížíme! Pochopil jsem, že je mnohem zajímavější vstoupit do dětského života než děti tahat do toho našeho. Můžou nám dát mnohem víc,“ říká Farkas.
Stejně tak se i ve své firmě snaží soustředit na proces než honit vytyčený cíl. „Podstatné je pro mě dělat to, co děláme, opravdu rád a s láskou,“ říká Farkas. „Takže když si představím, v kolika domácnostech i zařízeních v Česku a na Slovensku naše pomůcky pomáhají, nesmírně mě to těší,“ dodává.
Pro to, aby mohla firma dále růst, se Farkas nyní poohlíží po investorovi, i ten ale musí zapadnout do filozofie podniku. „Hledáme člověka, který v nás nebude vidět jen byznys, ale odbornost, pokrok a přidanou hodnotu pro společnost. Život je totiž krátký a myslím, že jeho smyslem je zanechat za sebou nějakou stopu,“ uzavírá.