Tady se vyřádí děti i dospělí. V pražské Kunsthalle si můžete zdarma zahrát na 3D tiskárny od PrusaLabu
Instalace CTRL+Play, která obsahuje osmnáct 3D tiskáren, navazuje na historii budovy jako trafostanice a propojuje světlo, zvuk i pohyb.
V Kunsthalle Praha právě otevřeli výstavu, která mění pohled na to, co všechno dokáže 3D tiskárna. CTRL+Play je interaktivní instalace, kde si děti i dospělí mohou na tiskárny rovnou zahrát – díky speciálnímu kontroleru z nich totiž vyluzují tóny, světla i pohyby, které dohromady tvoří audiovizuální orchestr. Výstava vznikla ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši, a je zdarma přístupná v kreativním prostoru Kidshalle.
Pod instalací je podepsaný digitální designér Michael Rosa, který se specializuje na CGI a interaktivní projekce. Na projektu spolupracoval také hudebník Leoš Hort alias HRTL z PrusaLabu, známý svými modulárními syntezátory. „Projekt pro nás byl skvělou příležitostí ukázat, že technologie nemusí být jen nástrojem výroby, ale i prostředkem kreativity a hravosti,“ říká Hort.
Instalace zároveň tematicky navazuje na historii budovy Kunsthalle jako bývalé transformační stanice – v centru dění tak stojí světlo, elektřina a pohyb. A výsledek? Symfonie z osmnácti 3D tiskáren, které se proměňují v hudební nástroj i světelnou show zároveň. Rozhodně stojí za to ji zařadit na seznam víkendových zastávek – a slibujeme, že bude bavit nejen vaše děti, ale i vás.