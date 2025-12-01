Tak velkou kancelářskou budovu už asi nekoupíme, říkal miliardář Pavlíček. Teď si pořídil ještě větší
Akviziční apetit Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla neslábne. Nyní oznámili dosud největší transakci v historii jejich investiční skupiny SPM.
Investiční skupina SPM miliardářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla je široce rozkročena do různých byznysových odvětví. Patří do ní nejen největší české herní studio Bohemia Interactive, ale i média, startupy, farmy či módní značky. Loni také dvojice byznysmenů koupila za zhruba 1,5 miliardy korun pražský kancelářský komplex Palác Křižík. „Takto velkou kancelářskou budovu už asi nekoupíme. Ale platí, že pokud se objeví zajímavá příležitost, proč ne. Kapitálu máme dost,“ říkal pak Pavlíček ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch. A jak je vidět, jeho akviziční apetit neslábne, protože skupina SPM teď oznámila dosud největší transakci ve své historii.
Z rukou někdejšího majitele, nadnárodní společnosti Corebridge Real Estate Investors, přebírá kancelářský komplex pěti budov The Campus Science Park v byznysovém a vědecko-výzkumném srdci Brna s pronajímatelnou plochou přes 50 tisíc metrů čtverečních. Deal vyšel Pavlíčka se Španělem na více než 2,3 miliardy korun.
„Po loňské úspěšné akvizici pražského Paláce Křižík nám dávalo smysl strategicky posílit naše pozice také v Brně s cílem vytvořit dobře diverzifikované portfolio komerčních nemovitostí v Česku. Naším provozním cílem bude zejména dále zvýšit obsazenost prostor při zachování vysokého standardu služeb nájemcům. V segmentu nemovitostí se nyní budeme poohlížet hlavně po zajímavých rezidenčních nemovitostech, zejména těch na území Prahy 5. Zároveň zůstáváme otevření vůči atraktivně oceněným příležitostem,“ říká partnerka SPM Kateřina Skalická.