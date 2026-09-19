Takhle vypadala Praha před 200 lety. Langweilův model hlavního města si konečně prohlédnete ve 3D online
Už kvůli němu nemusíte do muzea. Digitalizovaný papírový model Prahy od Antonína Langweila je bezplatně přístupný veřejnosti.
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Dosud jste ho mohli vidět jen naživo v prostorech muzea hlavního města. Nyní se historickými ulicemi Prahy projdete i na vašem počítači či telefonu. A to přesně dvě stě let od okamžiku, kdy tohle jedinečné dílo začalo vznikat. Langweilův papírový model Prahy je totiž konečně dostupný ve 3D verzi online.
Úředník a výtvarník Antonín Langweil na něm od roku 1826 strávil jedenáct let pečlivé práce. Z papíru vytvořil kopii Prahy na ploše dvaceti metrů čtverečních. Zachytil hlavní město v podobě, kterou byste dnes poznali zhruba jen z půlky – stovky budov Starého Města, Malé Strany či Hradčan za dvě staletí od Langweilovy doby už zanikly.
Kdo model, který ministerstvo kultury loni zařadilo mezi kulturní památky, chtěl spatřit, musel zamířit do nedávno znovuotevřeného Muzea Prahy. Tam ho najdete rozdělený do dvanácti sekcí pro snazší prohlížení dobových ulic. Nově si však díky spolupráci muzea, Institutu plánování a rozvoje a ČVUT jedinečné dílo prohlédnete odkudkoliv.
Veřejnost totiž dostala možnost, kterou dosud měli jen odborníci – Langweilův model Prahy je online. Digitalizace papírového počinu proběhla už v letech 2006 až 2009 pro účely výzkumníků a restaurátorů, bezplatnou aplikaci teď spustíte z mobilu i počítače. Chvilku sice trvá, než se všechno načte, ale pak se vám ukáže Praha z doby před dvěma sty lety.
I bez návštěvy muzea tak oceníte doslova životní dílo Antonína Langweila, který mu věnoval finance i volný čas. Model ale nedokončil a zemřel v dluzích. Jeho odkazem je však dnes jeden z nejzajímavějších kousků sbírek Muzea Prahy. A kdybyste chtěli porovnat hlavní město ze začátku devatenáctého století s Prahou počátku století jednadvacátého, není nic snazšího. Geoportál Praha nabízí i 3D model současné podoby města.