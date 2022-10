Solitea opět posiluje svou pozici evropského IT hráče. Martin Cígler kupuje české datové analytiky

Takřka se železnou pravidelností letos přichází zprávy o tom, že Martin Cígler do svého technologického holdingu Solitea přikoupil další firmu. Nyní si došel pro společnost Gesteem Society, která je v Česku a na Slovensku významným dodavatelem takzvaných business inteligence řešení a datových skladů. Funguje i v Holandsku a Solitea díky této akvizici posílí svou expertízu v oblasti datové analytiky. Cígler společně se slovenskou společností Sandberg Capital, která je většinovým vlastníkem holdingu, pokračuje v misi vybudovat lídra v v dodávkách komplexních řešení digitalizace ve střední a východní Evropě.

„Segment datové analytiky považujeme za velmi perspektivní. Pro střední a velké společnosti je čím dál tím důležitější dělat strategická rozhodnutí na základě správného vyhodnocení dat, která mají k dispozici,“ říká Martin Cígler, předseda představenstva společnosti Solitea.

Ta má dnes přes 1 500 zaměstnanců v sedmi zemích a celosvětově obsluhuje více než 260 tisíc zákazníků v pětatřiceti státech. A i díky četným akvizicím v posledních letech patří k nejrychleji rostoucím IT hráčům v regionu.

Pro letošní rok očekává celý holding Solitea konsolidované výnosy okolo 130 milionů eur (3,2 miliardy korun) a svým dílem k tomu má přispět i jeho nejnovější součást. Gesteem je konzultační softwarová firma se specializací na datovou analytiku, integraci a bezpečnost, přičemž pro CzechCrunch prozradila, že její loňský obrat činil 106 milionů korun při zisku EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) ve výši 31 milionů. V posledních letech roste každý rok zhruba o pětinu a Solitea se díky Gesteemu ještě více rozkročí v oblasti business inteligence.

„V České a Slovenské republice dnes patříme k lídrům trhu v oblasti ERP řešení Microsoft Dynamics a Infor, která nám otevírají obrovský potenciál pro sledování podnikové výkonnosti. Proto do segmentu BI již směřovaly akvizice společností BI Experts a Clever Decision. Akvizicí Gesteemu rozšiřujeme svou zákaznickou bázi a know-how a dále posouváme možnosti, jak co nejlépe obsloužit své zákazníky,“ doplňuje Martin Cígler. Na dotaz, kolik Solitea za firmu zaplatila, uvedl, že v porovnání s akvizicemi z posledních tří let se jedná z pohledu valuace o střední velikost. Odhad CzechCrunche jsou nižší stovky milionů korun.

V Česku je Solitea největším lokálním výrobcem účetních a podnikových informačních systémů, podniká ale po celém středoevropském regionu a také na Balkáně. I tam patří mezi velké dodavatele různých IT řešení pro komerční i státní sféru.

V posledních letech přitom provedla celou řadu velkých nákupů, které rozšířily jak portfolio jejích služeb, tak i geografickou působnost. Jen v letošním roce oznamovala převzetí společnosti Techniserv IT, dotáhla nákup majitele slovenské platební brány Besteron a naposledy se v létě vydala posílit na jihovýchodě Evropy.