Technologiemi umí měnit cenu za energie. Slovenský startup získal investici a jde s ní i do Česka

Je to energetická společnost, která dokáže ve velkém využít technologie a s nimi spotřebitelům pomáhat ovlivnit, kolik platí za elektřinu. O slovenském startupu Fuergy přesto doteď v Česku příliš slyšet nebylo, protože zůstával na domácím trhu. To se teď ale mění s novou investicí, kterou firma právě oznámila. Získala 16 milionů eur, tedy v přepočtu přes 380 milionů korun, a s nimi hodlá vyrazit mimo jiné i do Česka.

Její projekt si velmi zjednodušeně jde představit jako chytrou baterii napojenou na elektrickou soustavu. Když je energie levná, baterie se dobíjí. Když je drahá, ze sítě nečerpá. Naopak ji umí do sítě posílat. A pokud zákazník potřebuje využívat energii v době, kdy je drahá, a zároveň má k dispozici solární panely nebo třeba větrnou elektrárnu, umí systém využívat i je. Mezi všemi zdroji různě přepíná, protože ví, jaká asi bude spotřeba.

Systém totiž sleduje, co se děje online, a také předvídá, co se teprve stane. K tomu už má zkušenosti s tím, kolik elektřiny zákazník bude potřebovat, kdy to bude, a na jak dlouho mu asi vydrží. Z předchozích zkušeností zná jeho chování.

A na časy, kdy elektřinu ze sítě nechce čerpat, je dobře vybavený. Pojem „baterie“ tu totiž představuje úložiště mnoha akumulátorů, poskládaných a propojených v kontejneru. Má název brAIn a i ten odkazuje k tomu, že systémy řídí umělá inteligence. Právě ona na základě dat o tom, jak se zákazník chová, dokáže předpovídat a řídit chování bateriového systému.

Foto: Fuergy Systém Fuergy na řízení spotřeby a ukládání elektrické energie

Díky získaným penězům chce Fuergy posílit své postavení na Slovensku, ale i expandovat do Česka a Polska. Na domácím trhu už umístila přes devět MWh bateriových úložišť brAIn, soustředila se přitom na jejich dodávky podnikům. Teď se připravuje na zahájení prodeje úložných zařízení pro domácnosti.

„V posledních letech jsme zaznamenali výrazný nárůst projektů, respektive startupů zaměřených především na ‚zelenou sféru‘. Pro finančního investora je však důležitá především monetizace poskytovaných služeb a produktů, jejich skutečná využitelnost a přínos pro cílový trh. Mnoho zelených projektů na tuto fázi nedosahuje, což není případ společnosti Fuerga,“ uvádí Tomáš Zedníček, senior partner Pro Partners Holding.

Právě tato slovenská společnost investici projektu poslala. Získala za to menšinový podíl ve firmě, přesnou výši oba subjekty uvést nechtějí. Část peněz putuje přímo na výrobu bateriových úložných systémů a jejich nasazení u koncových zákazníků v rámci modelu, který firma označuje Energie jako služba (EaaS) – zařízení si klienti přímo nekupují, ale pronajímají. Takže za něj platí pravidelné poplatky podobně jako v modelu SaaS (tedy Software jako služba – pozn. red.). Investiční skupina Pro Partners Holding také plánuje implementovat produkt brAIn v rámci svého vlastního portfolia nemovitostí.

„Naším nejbližším cílem je stát se jedničkou na trhu zemí V4 v poskytování komplexních energetických řešení pro všechny typy zákazníků a následně expandovat také do dalších evropských zemí. Architektura našeho řešení také umožňuje globální rozšíření,“ věří Radoslav Štompf, generální ředitel Fuergy.