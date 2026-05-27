Tenhle seriál miluje i britská královna. Sexy drama z osmdesátek patří mezi to nejlepší z posledních let
Rivals neboli Rivalové na Disney+ jsou vynikající podívaná se skvělými hereckými výkony a fantastickou osmdesátkovou atmosférou.
Je to tak trochu telenovela. Je hodně sexy. Taky je to pořádné drama. A protože je to britský seriál, tak je taky velice nenápadně (ale o to víc!) vtipný. A možná jste o něm v záplavě méně zajímavých seriálů ani neslyšeli. Což je velká chyba. Vždyť si ho zamilovala i britská královna… a shodou okolností její bývalý manžel inspiroval jednu z postav!
Kdybyste nám ještě nedávno řekli, že se zamilujeme do seriálu o aférkách, pomstách, dramatech a romancích britské smetánky v osmdesátých letech, nevěřili bychom tomu. Jenže člověk míní, streamovací služby mění. Jenže se stalo. Vůbec se za to ale nestydíme, protože tenhle seriál má přesně to sexy kouzlo, které vaše myšlenky z roviny „Co to je za trapnou telenovelu?“ během pár desítek minut promění na: „Je mi jedno, že jsou dvě ráno, musím si pustit další díl a zjistit, co zase udělal lord Baddingham!!!“
A nejsme v tom sami. Rivalové na Disney+ jsou totiž miláčkem samotné britské královny Camilly. „První řadu jsem sledovala, když jsem měla zápal plic. A věřte mi, poté, co jsem ji zhlédla celou najednou, jsem se cítila mnohem líp,“ prohlásila na jejich adresu. „Už se těším na druhou řadu,“ dodala při návštěvě studií a lokací, kde seriál vznikal. Těšení je u konce, druhá řada Rivalů nedávno odstartovala na Disney+ a my královnina slova můžeme jedině potvrdit.
Rivalové totiž sice jsou v základu ona telenovela – však také jde o adaptaci žhavých bestsellerů britské autorky Jilly Cooper –, jenže k tomu přidávají tunu parádních bonusů. Především skvělé herecké výkony, dialogy a napínavé zvraty, ale také tak akorát dávkovaný britský humor anebo třeba sexy scény, kterými rozhodně nešetří. V neposlední řadě pak taky naprosto famózní atmosféru přepychu (šampaňské! kaviár!) a osmdesátek (ty vlasy! ty kníry!) včetně soundtracku našlapaného nestárnoucími hity.
„Je to seriálová lahůdka, vynikající drama o mocných a sexy lidech,“ přidala pro CzechCrunch další lákadlo herečka Claire Rushbrook. „Kteří si navzájem dělají strašné věci,“ dodal David Tennant, její seriálový manžel a jedna z nejpovedenějších postav lord Baddingham. Ten je právě rivalem jiného zbohatlíka a playboye jménem Rupert Campbell-Black v podání neméně charismatického Alexe Hassella. Tuhle postavu mimochodem přímo inspiroval Andrew Parker Bowles, bývalý manžel současné královny Camilly.
Rivalové vám tyhle dva načepýřené kohouty a jejich spojence, milenky i nepřátele ukážou v drsném a strhujícím souboji na poli televizního byznysu i mimo něj. Však 82 procent na ČSFD a několik nominací na televizní ceny hovoří o kvalitách Rivalů dost jasně. „Jestli jste ještě neviděli první sérii, tak se na ni podívejte. Však vám to zabere jen osm hodin. Nebudete litovat,“ uvedl Tennant.
„A druhá řada vám toho dá víc, víc, víc… Počkat, to zní jako nějaká sexuální narážka,“ přidala Claire Rushbrook – a rozhovor stočila směrem, kterým se samotní Rivalové často vydávají. „Když o Rivalech mluvíte, všechno zní jako nějaký dvojsmysl. Tomu se nelze vyhnout. Naopak se do toho musíte pořádně hluboko ponořit a užít si to,“ opáčil se smíchem Tennant. „Vidíte? Jsme zase u toho,“ pobavil skotský herec. Ale i když Rivalové baví svou lechtivostí, nejlepší je, že jsou mnohem víc.