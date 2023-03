Smíchovské nádraží se začne rekonstruovat a dostane čtvrté nástupiště. Za ním vznikne terminál

Smíchovské nádraží jakoby zamrzlo v čase stejně, jako zkameněliny, které se ukrývají v obkladech po celé hale. Najdete tu mimochodem mušle, mlže a další různé živočichy, kteří jsou staří asi 350 milionů let. Nádraží je sice o dost mladší, zub času se na něm ale podepsal. Správa železnic nyní získala stavební povolení k rekonstrukci.

Státní společnost nyní bude soutěžit zhotovitele stavebních prací. Velmi brzy by se ale na Smíchově mělo začít s úpravami. Nejdříve proběhnou v části nádraží Praha-Smíchov severní nástupiště. To je de facto samostatnou zastávkou, kam historicky vedle Buštěhradská dráha z Hostivice. Stanice je blízko k rostoucí čtvrti Smíchov City, která v páté městské části už nyní získává obrysy.

Severní nástupiště v podstatě zanikne a plánuje se také demontáž lávky, která odsud vede do Radlické ulice. „V druhé etapě se přistoupí k výstavbě nových nástupišť a k rekonstrukci haly,“ uvedl pro CzechCrunch mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Zdroj: SŽ Rekonstruovat se bude funkcionalistická hala

Druhá etapa rekonstrukce by se měla rozběhnout na začátku příštího roku. Kromě revitalizace funkcionalistické budovy dojde také na opravu podchodů, které by se zároveň měly prodloužit. V místě totiž vznikne i nové nástupiště a bude sem přivedena zmiňovaná trať z Hostivice, což bude znamenat, že v tomto směru budou vlaky přijíždět na stejné místo jako ostatní.

O spojení skrze lávku lidé nepřijdou. Ta současná se sice zruší, Správa železnic chce ale postavit novou o kus dál jižním směrem. Nová lávka by měla být zároveň doplněna o eskalátory a výtahy na jednotlivá nástupiště. Součástí budou rovněž čekárny a obchody.

Na konci prací za 4,1 miliardy korun budou čtyři hlavní koleje, přičemž u všech budou také nástupiště. Cestující budou mít lepší přestup na tramvaj a metro i autobusy a nástupiště i lávka budou mít bezbariérový přístup.

Samotnou rekonstrukcí ale práce na Praze 5 neskončí. V budoucnu by totiž současné nádraží mělo být součástí Terminálu Smíchov. Ten vznikne prakticky nad kolejemi a propojí všechny druhy dopravy, které jsou v místě k dispozici. Vzniknout by tady měl totiž také terminál dálkové i příměstské autobusové dopravy, zároveň by tu mělo být záchytné parkoviště P+R, které poskytne tisícovku stání pro auta, druhé by mělo pojmout tisícovku kol.

Zdroj: IPR Praha Na nádražní budovu naváže Terminál Smíchov

Tím by se zároveň měla doplnit historická hala o další prostory, kde budou obchody a zázemí pro cestující. Výstavbou nového autobusového terminálu by se měl uvolnit prostor Na Knížecí, kam povede pouze městská doprava. Stejně tak před nádražní budovu, kde bude nově uspořádaný prostor. Dálkové autobusy se přesunou nad kolejiště, kam povedou eskalátory.

„V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde. Naopak na Smíchově budou cestující moci na jednom terminálu využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti s jedním tisícem míst. Vše bude navíc díky efektivnímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ uvedl bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Dojít by mělo rovněž k revitalizaci ulice Nádražní, kde se budou zejména posouvat tramvajové koleje dál od domů. Měly by zde být vysazeny stromy a celkově by si místní mohli ulevit od dopravního hluku. Novou příležitost terminál znamená i pro stanoviště Na Knížecí. Tam sice autobusy budou stavět i nadále, nebude ale potřeba jim věnovat tak velký prostor. Vzniknout by zde mělo nové náměstí.

Tentokrát jde o investici hlavního města. Počítalo se s částkou 2,162 miliardy korun. Stavba terminálu by měla navázat na rekonstrukci současného nádraží. Hotovo by mohlo být na přelomu let 2027 a 2028.

Zdroj: SŽ Výsledkem změn bude snazší přestup

O návrh terminálu a urbanistickou dopravní studii se postaral ateliér A69, který by měl projekt připravit se společnostmi Sudop EU, Sudop Praha a Metroprojekt. „Ambicí studie je uspořádat prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa změnil v jasně definované náměstí s důstojným vyústěním nového pěšího bulváru. V případě Terminálu Smíchov je snahou sjednotit jednotlivé stavby a části terminálu do jasně identifikovatelného celku reprezentujícího vstup do rozšířeného městského prostoru Smíchova, respektive Prahy,“ popisují architekti.

Smíchov se ale změní ještě víc. Na terminál totiž naváže také nová budova, která bude sídlem Správy železnic. Ta je nyní rozdrobena v několika budovách. Podobu určila architektonická soutěž, kterou vyhrálo studio William Matthews Associates. Stát by měla v roce 2027.