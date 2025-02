Texty psala na záchodcích pražských klubů. Britská hvězda vytvořila ódu na českou rave scénu

Uložit 0

Patří mezi nejvýraznější tváře klubové hudby současnosti, získala i ocenění MTV Europe Music Awards a byla nominovaná na Grammy. Britská zpěvačka a vizionářka na poli alternativního popu FKA Twigs teď vydala nové album s názvem Eusexua a přiznává, že se v něm výrazně inspirovala pražskou rave scénou. Před lety totiž v Česku natáčela film Vrána a uchvátily ji pražské kluby, které se podle ní vyznačují skutečnou svobodou.

FKA Twigs se po třech letech od posledního alba rozhodla opustit své typické experimentální teritorium a ponořit se do světa klubové hudby – hlavně díky Česku. „Praha je úžasná. Má nádhernou gotickou architekturu, ale také neuvěřitelnou undergroundovou techno scénu. Ta atmosféra mě úplně pohltila,“ řekla už loni v létě v show Jimmyho Kimmela. V Česku pobývala několik měsíců v roce 2022, když natáčela film Vrána. V pořadu se tak rozpovídala o tom, jak se tady ponořila do nočního života a jak se setkávala s lidmi, kteří rave považují za způsob vyjádření i kolektivní terapie.

Ostatně elektronická hudba jí je blízká. FKA Twigs, vlastním jménem Tahliah Debrett Barnett, se proslavila svým unikátním spojením právě elektroniky, ale i alternativního popu a vizuálního umění. Svůj ikonický vokál propojuje s experimentálními beaty a emotivními texty, přičemž čerpá inspiraci z různých subkultur a tanečních stylů. Je také známá fyzicky náročnými vystoupeními, do kterých zapojuje třeba tančení u tyče.

Její nové, v pořadí třetí studiové album přináší směs elektronických žánrů. Pohybuje se na pomezí taneční hudby, techna, drum’n’bassu i britského garage soundu, a jak sama zpěvačka popisuje, není doslovně techno albem – spíše poctou energii, kterou v pražských klubech zažila. Tomu napovídá i jeho název, který naznačuje stav euforie, ale i intimního spojení se sebou samým skrze hudbu.

FKA Twigs popisuje pražský rave jako komunitní prostor, ve kterém zažila jakési mentální uzdravení a po dlouhé době pocítila kompletní svobodu. „Nikdo neměl vytažené telefony, všichni tančili. Víte, když se během večera stane něco úžasného, nenatočíte to. Je to jen pro lidi, kteří to tam opravdu prožívají,“ popsala svůj zážitek v rozhovoru pro stanici NPR.

Jeden z nových tracků Room of Fools vznikl dokonce na záchodech jednoho z pražských rave klubů, kde si hudebnice spontánně zapsala úryvek textu na ruku. „Eusexua se zrodila ze škrábanců napsaných na hřbet mé ruky na záchodech na raveu v Praze. ‚V téhle místnosti plné bláznů společně něco tvoříme.‘ A taky, že to děláme – raveujeme, potíme se, líbáme, milujeme se za bouřlivého dunění kultury,“ napsala na sociální sítě zpěvačka, která mimo jiné navštívila třeba vršovický klub Ankali.

Eusexua se zrodila ze škrábanců napsaných na hřbet mé ruky na záchodech na raveu v Praze.

Právě místní techno scéna je typická svou přátelskou atmosférou. Umělci, kteří v několika klubech opakovaně vystupují, si párty mnohdy sami pořádají, vytváří k nim plakáty i promo na sítích a s lidmi, kteří na akce chodí, se dobře znají. Samotné ravey pak na příchozí nemají žádné přísné požadavky – na rozdíl třeba od Berlína, kde se člověk musí často specificky obléknout, respektive svléknout, aby ho do klubu vůbec pustili.

Přestože se FKA Twigs ke své inspiraci českým undergroundem otevřeně hlásí, její album vzbudilo v místních kruzích i kritické reakce. Někteří posluchači na sociálních sítích poukazují na to, že na albu podle dostupných informací nespolupracoval žádný český umělec a že tato tvorba není pražskému zvuku podobná.

Jedna z nejoblíbenějších pražských DJek současnosti si to ale nemyslí. „Máme příliš vysoké nároky. Možná stačí, že se tímhle prostředím ona sama inspirovala. Pro nás je normální jít do toho nebo onoho klubu, pro ni to ale mohlo být oči otevírající. Nevyčítala bych jí to. Myslím, že tomu dává ohromný kredit a je to podle mě zlaté,“ řekla v podcastu Režim nerušit na CzechCrunchi Nina Farrina, která pravidelně hraje třeba v Ankali, Fuchs2 nebo Bike Jesus. Celý rozhovor si budete moct pustit ve středu 19. února.

V návaznosti na svou inspiraci se FKA Twigs každopádně rozhodla odstartovat své nadcházející turné právě v českém hlavním městě. První koncert tak proběhne 8. března ve Foru Karlín, pak umělkyně zamíří do Berlína, Paříže, Londýna a dalších evropských metropolí.