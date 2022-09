Tip na víkendový výlet. Vydejte se po dně slaného jezera, rašeliništích a bublajících minerálech

Dostat se do yellowstoneského národního parku zabere poměrně dost času. Český Yellowstone je oproti tomu dostupný velmi rychle. Procházet se tady můžete po dně jezera. A kdo četl Skálu od Petera Maye, může se konečně podívat také na nějaké to rašeliniště. To vše nedaleko Františkových lázní, kde mají rezervaci Soos s rozsáhlými rašeliništi a slatinami.

Podle výletové aplikace Placehunter tady kromě výše zmíněného najdete také kousek Islandu. „Rašelinišť je v České republice docela dost, ale žádné není tak výjimečné jako právě Soos. V jakýchsi bahenních sopkách tu vyvěrají minerální vody společně s oxidem uhličitým a vytvářejí barevnou scenérii, kterou bychom jinde v Česku hledali těžko,“ popisuje Placehunter.

Jedná se o oblast kolem Sooského lesa neboli Soos silva. Národní přírodní památkou je celých 221 hektarů od roku 1964. Prohlédnout si ji je možné po víc než kilometr dlouhé naučné stezce. Ta návštěvníky zavádí právě na dno slaného jezera, dnes už vyschlého.

Foto: Placehunter Soos je místo plné rašelinišť a slatinišť

„Zůstala tu po něm skutečně evropská rarita – takzvaný křemelinový štít,“ láká k návštěvě také nedaleké město Františkovy Lázně. O co jde? Křemelinový štít je nahromaděná křemelina ze schránek jezerních řas usazených na dně jezera.

Podle serveru Placehunter procházka vede skrze měsíční krajinu, jejíž povrch je pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí, a také místy s bublajícím blátem.

Byť naučná stezka po Soosu není zrovna pro milovníky dlouhých procházek, o zábavu se postará také geopark a přírodovědné muzeum včetně paleontologické expozice Dějiny Země. Ve velkém je možné si tu prohlédnout například ilustrace Zdeňka Buriana. Jsou tu rovněž modely prehistorických ještěrů. Žádné miniatury, pěkně v životní velikosti. V areálu je též expozice Ptačí svět Chebska a Záchranná stanice pro poraněná zvířata. Soos je domovem spousty chráněných živočichů a také mokřadních a slanomilných rostlin.

Výlet je vhodný i pro rodiče s malými dětmi. Není problém se sem dostat s kočárkem. Areál je také možné navštívit i po otevírací době. Lístek si můžete koupit jednoduše v automatu a projít s ním skrze turniket. Procházka zabere kolem tři čtvrtě hodiny.

Kdo by se chtěl i potom vydat na výlet, v okolí je například také hrad Vildštejn. Koho by naopak už nohy bolely, může se svézt úzkorozchodnou dráhou Kateřina s vláčky, které dřív vozily vytěžený kaolit.

Foto: Placehunter Stezka je 1,2 kilometru dlouhá

Foto: Placehunter Soos je Národní přírodní památkou

Za malovaným štítem a modrými okny

Přespat v místě je možné na zhruba půl hodiny vzdáleném Statku Salajna, který stojí už víc než dvě stě let. Penzion nabízí ubytování v hrázděné budově, která je kombinací roubené a zděné stavby, nebo v bývalé maštali. K dispozici jsou i střešní apartmány s kuchyňkou.

„Tady si opravdu odpočinete. Projděte se bosí trávou, nasedněte do loďky na rybníku a nahoďte prut. Svůj úlovek si pak rovnou připravte na grilu. Vyjděte si po okolí nebo šlápněte do pedálů a objevujte malebné cyklostezky. Večer se můžete všichni sejít u tradičních kachlových kamen ve světnici, která odráží kouzlo starých časů venkova,“ zve k návštěvě aplikace Amazing Places, která nabízí nejkrásnější ubytování. Statek má kromě jiného také pohádkově vyhlížející malovaný štít a modrá okna.

Penzion přijme pocestné i s domácím mazlíčkem. A možné je tu také uspořádat svatbu.