Tip na výlet: Vyrazte na mistrovství světa v biatlonu. V Novém Městě na Moravě začne už v únoru

Celý týden se ve Vysočině Areně v Novém Městě na Moravě zasněžuje. Využít toho může i veřejnost – když se tu nezávodí, tratě jsou otevřeny pro lidi. Areál se každopádně připravuje na jednu z nejdůležitějších událostí, bude totiž už brzy hostit mistrovství světa v biatlonu.

Sport, který kombinuje jízdu na běžkách a střelbu na terč, mají Češi rádi. Minimálně od té doby, co zjistili, že v něm je spousta našinců úspěšná. Poslední ročník byl sice bez medaile, o to víc je ale po úspěchu hlad, k tomu ještě na mistrovství, které se odehraje doma. Poprvé se v Novém Městě na Moravě dvojboj konal v roce 2013, nyní se vrací po jedenácti letech.

Vyrazit lze do Vysočina Areny samozřejmě kdykoli předtím nebo kdykoli potom. Ostatně je to takový malý běžkařský ráj, v okolí jsou stovky kilometrů upravených tras i tratě upravené pro psí spřežení. Ale i když se tady významné závody v běhu na lyžích nebo v biatlonu konají každý rok, mistrovství světa je přeci jenom jiná káva.

Foto: www.korunavysociny.cz Vysočina Arena

Vysočina Arena se navíc v posledních dvou letech rekonstruovala, to znamená, že letos uvítá diváky, závodníky i obyčejné běžkaře v novém kabátě. „Splňuje ty nejlepší světové trendy, které jsou jak v udržitelnosti, tak komfortu pro diváky i závodníky,“ uvedl pro ČT sport šéf českého biatlonu Jiří Hamza. Znamená to, že tratě jsou širší a střelnice modernější, nové jsou také LED technologie, které osvítí celý areál, a opravené jsou tribuny. Navíc je tu jedna úplně nová, a to „éčko“. V ní je kompletní zázemí pro závodníky i diváky.

Mistrovství světa v biatlonu začne už 7. února v 17:20 smíšenými štafetami. Následovat budou závody ve sprintu žen a mužů a stíhací i vytrvalostní závody. To vše až do 18. února. Koho by biatlonové šílenství nezajímalo, pak má mnoho možností, co v okolí dělat.

Většinou se to ale přeci jen nějak dotýká lyží, vždyť v Novém Městě na Moravě měl už v roce 1890 jezdit na lyžích revírník Gabessam z Fryšavy. Závody se tu pořádají už od roku 1910. O lyžování v kraji se můžete dozvědět víc v Horáckém muzeu, které se kromě tohoto fenoménu věnuje také sklářství nebo lidové architektuře.

Co se okolních běžeckých tratí týče, je jich až dvě stě kilometrů, Vysočinu pak protíná takzvaná Bílá magistrála, která vede skrze Žďárské vrchy. Vyrazit lze na okruh dlouhý čtyřicet kilometrů do obce Kadov, kde mají místní bylinný likér Kadovánek. Mezi zdejší speciality ale patří také perníčky a pralinky v obci Milov. Sjezdovat se pak dá na Harusově kopci.

V Novém Městě se dá ale i krásně relaxovat, třeba v místních Městských lázních, kde mají pětadvacetimetrový bazén na plavání a relaxační bazén se slanou vodou, masážními lavicemi, chrliči a divokou řekou. Jsou tu také sauny, Kneippova lázeň, solárium a masáže.

Foto: www.statek-blatiny.cz Statek Blatiny

Kdo by si chtěl relaxu užít přeci jen o něco víc, ubytovat se může na Statku Blatiny, který je od Nového Města na Moravě jen dvacet minut. K dispozici je tu devět luxusních apartmánů s mezonetem. Koukat se lze odsud na les pod Buchtovým kopcem, na stádo koní nebo na samotné blatiny. Všechny jsou prý uprostřed přírody, tam, kde končí cesty. V hotelu platí klidový režim, pokud tak někdo plánuje jet s dětmi, hotel doporučuje, aby byly starší deseti let.

K dispozici je wellness s finskou a parní saunou, za které si hosté mohou připlatit, vstup sem mají ale i neubytovaní, pro které je však relax výrazně dražší. Odpočinout si lze každopádně i v zahradě, kde je také biotop. Samostatnou kapitolou je zdejší jídlo. Vyhlášená je místní Světnice U Paňmámy s českou kuchyní.

Na statku mimochodem funguje také jezdecká akademie, na koni tu mohou jezdit začátečníci i pokročilí. Výcvik probíhá v místní jízdárně, stejně jako v okolí blatin. K dispozici jsou také instruktorky.