Nové skládací telefony Samsungu jsou nebezpečně tenké, lehké a ještě dražší. Stále ale dohánějí Čínu

Co a k čemu vlastně je skládací telefon? Na trhu jsou už více než šest let, staly se standardní částí nabídky několika velkých značek a pro řadu lidí dávno zevšedněly. Stále je u nich ale prostor pro výrazný posun vpřed. Jeden takový právě udělal Samsung se svými dvěma novinkami. Zároveň ovšem vyvstává otázka, kam ještě mohou zajít dále. A není přitom nutné ani příliš používat fantazii – stačí se podívat do Číny.

Nicméně také u korejského giganta se s letošními modely vydávají na hranu možností stávajícího konceptu skládacích telefonů. Co je ale paradoxně možná ještě důležitější, přibližují se parametrům klasického zařízení v zavřené formě. Nový Samsung Galaxy Z Fold7 je proto při rozměrech 158,4 x 72,8 mm o několik milimetrů širší než předchozí generace. Díky tomu má přední displej s úhlopříčkou 6,5 palce téměř stejný poměr stran jako u modelů řady S25.

Vnitřní displej se pak rozšířil na plných 8 palců, zachovává ale téměř čtvercový poměr stran. Nejzajímavějším rozměrem je ovšem tloušťka – Z Fold7 má v otevřeném stavu jen 4,2 milimetrů a v zavřeném 8,9 milimetrů, což je prakticky na úrovni klasických telefonů. Letošní Samsung Galaxy S25 má 7,2 mm, loňský iPhone 16 Pro 8,2 mm. S tím se pojí také váha – dříve mírně přesahovala čtvrt kila, u nového Foldu se zastavila na 215 gramech. Opět velmi blízko zařízením, která nejde rozložit na plochu tabletu.

Zajímavou změnou prošel také interní hardware. Samsung se po letech přinejlepším ucházejících fotografií poprvé rozhodl do skládacího telefonu zahrnout fotoaparát ze své hlavní modelové řady – alespoň ten primární, širokoúhlý s rozlišením 200 Mpx. Ostatní dva objektivy – ultraširokoúhlý a teleobjektiv – mají standardně nižší kvalitu. Zařízení pohání čip Snapdragon 8 Elite, baterie má kapacitu 4 400 mAh a RAM dosahuje maximálně 16 GB při úložišti 1 TB.

Podobného posunu doznalo i „véčko“ Galaxy Z Flip7. Možná paradoxně je to právě ono, které ze dvou nových modelů vypadá futurističtěji díky přednímu displeji. Ten se s úhlopříčkou 4,1 palce rozprostírá na celé ploše složeného zařízení – možná mu to kvůli velkým výřezům na dvojici objektivů a blesk nepřidává na užitečnosti, ale vypadá efektně. Zvětšil se i hlavní displej – nově má 6,9 palce. Rozměry rozloženého telefonu jsou 75,2 x 166,7 x 6,5 mm.

Výraznější posun kupředu pro obě zařízení naneštěstí znamená nárůst cen. Galaxy Z Fold7 začíná na 52 999 korunách za 12 GB RAM a 256 GB úložišti, což je o několik tisíc více, než stál při začátku prodeje Fold6. 512 GB úložiště vyjde na 55 999, 1 TB (s 16 GB RAM) stojí 63 499. O pár tisíc zdražil také Z Flip7 – 256 GB úložiště a 12 GB RAM vyjde na 29 999, 512 GB úložiště pak na 33 299 korun. Samsung poprvé představil také osekanou verzi „véčka“ s názvem Flip7 FE, která začíná na 24 999 korunách za 8 GB RAM a 128 GB úložiště. Předprodej už běží, prodej začíná 25. července.

Z hlediska technické pokročilosti jsou nové Samsungy nejlepší skládací telefony dostupné na evropském trhu. Nabídky značek jako Google (Pixel 9 Pro Fold), OnePlus (Open 5G) nebo Motorola (Razr 60 Ultra) nabídnou lepší cenu, vyšší kapacitu baterie nebo širší možnosti umělé inteligence, Samsung má ale v dané kategorii nejvíce zkušeností a dokáže je zužitkovat. Situace se nicméně změní, pokud se podíváme k čínským výrobcům.

Honor, spadající pod čínského giganta Huawei, před pár dny představil Magic V5 pyšnící se statusem nejtenčího skládacího telefonu na světě. Při 8,8 mm ve složeném stavu je to oproti Z Fold7 zanedbatelné, Magic V5 ovšem nabídne baterii s kapacitou 5 820 mAh – tedy výrazně více než Samsung. Stejně je na tom OPPO Find N5 – má 8,9 mm zavřené, kapacitu baterie 5 600 mAh a navíc si vystačí s výrazně tenčím „ostrůvkem“ s kamerami.

Nakonec je třeba připomenout ještě téměř mýtické Huawei Mate XT. To je v zavřeném stavu 12,8 mm tlusté, rozkládá se ovšem dvakrát na plnohodnotný tablet s 10,2palcovým displejem. Rozložený telefon je pak 3,6 mm tenký. Na toto zařízení zatím nemá žádný jiný výrobce jasnou odpověď, přitom má nejblíže budoucnosti skládacích telefonů.