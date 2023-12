Tipy na dárky: Zkuste letos digitál. Vybrali jsme výjimečné české hry i vítěze videoherních Oscarů

Uložit 0

Vánoce jsou za dveřmi. Pošta často sváteční tradice nestíhá, kurýrům se prolamují záda pod batohy plnými balíků a Zásilkovna zasílá, ale máte jistotu, že zašle i do Štědrého dne? Hmatatelnou nejistotu v dnešní době lze ale vyřešit jednoduše – digitálně. Pořiďte hravým nejbližším nějakou pěknou videohru. Kandidátů na dárek je spousta, najdete mezi nimi české hity i globální bestsellery. A koupit a stáhnout je můžete klidně u stromečku.

Obrněný vlak z Brna do Vladivostoku

Last Train Home je hra v lecčems neobvyklá. Zaprvé je česká, tvoří ji brněnští Ashborne Games. Zadruhé je historická, přímou inspirací jí je příběh československých legionářů v Rusku po první světové válce. Zatřetí mixuje strategii, taktiku i další žánry. Však jejími přiznanými vzory jsou Commandos, Frostpunk, Company of Heroes nebo série UFO od taktéž domácího studia Altar. Jestli máte v rodině milovníka her a historie, neváhejte a nasedněte na vlak. Last Train Home vyjíždí ve verzi pro PC na Steamu i na GOGu.

Fantastický vítěz videoherních Oscarů

Baldur’s Gate je jedna z nejslavnějších značek v žánru her na hrdiny. Titul vycházející z papírových pravidel ještě slavnějších Dungeons & Dragons letos dostal svůj třetí díl. V něčem se od předchozích a naprosto kultovních dílů odlišuje – a určitě nevyžaduje jejich znalost –, ale opět přináší velkolepý fantasy příběh a dobrodružství party hrdinů ve světě plném skřetů, magie a svalnatých barbarů. Jestli se potřebujete obdarovaného zbavit na sto hodin i víc, držitel letošního videoherního Oscara pro titul roku je jasná volba. A navíc ho pustíte na PC, PlayStationu a nově i Xboxu.

Jediný český vývojář stvořil jedinečnou hru

Jmenuje se Bzzzt a je poctou arkádám, skákačkám, hopsačkám, platformerům a prostě kostičkovatě pixelovým hrám, které v osmdesátkách a devadesátkách rozdávaly radost všem dětem, co schrastily pětikorunu na automat nebo měly doma některý z prvních dostupných počítačů. Bzzzt je navíc dílem jediného vývojáře Karla Matějky, který patří k nejzkušenějším herním tvůrcům v Česku. Na konzolové verzi se prý už pracuje, zatím robotická retro hra přibzučela na Steam a GOG, ale spustíte ji i na Macu.

Psycho horor jako od Stephena Kinga

Alan Wake 2 je vedle Baldur’s Gate 3 dalším titulem, který bombasticky zabodoval na videoherních Oscarech neboli The Game Awards. A stejně jako u fantasy dobrodružství ani tady není kdovíjak nutné znát do detailu jedničku. Dvojka Alana Wakea totiž sama o sobě skvěle vypráví hororem nacucaný příběh jako od mistra strachu Stephena Kinga. Vžijete se do dvojrole policejní vyšetřovatelky a temnotou stíhaného spisovatele a… cokoliv víc by byl spoiler k naprosto výjimečnému zážitku, který si užijete na PC, PlayStationu i Xboxu.

Pavouk pouze pro PlayStation 5

Zato dárek jménem Marvel’s Spider-Man 2 si užijí jen majitelé PlayStationu 5. Postavu pavoučího superhrdiny netřeba představovat, jeho aktuální videoherní zpracování vlastně taky moc ne. Už první Marvel’s Spider-Man spletl svou zábavnou hratelností síť, do které polapil mnoho milovníků akčních her. A druhý díl je podle hráčů i recenzentů dokonce ještě lepší. Pět milionů zákazníků, kteří si ho pořídili (a udělali z něj dosud nejúspěšnější titul pro PS5), se nemůže mýlit. Tak se mezi ně s vánočním klidem zařaďte.