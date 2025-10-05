To nejdůležitější se na kameru nedostane. Hrály jsme víc, než diváci tuší, říkají účastnice reality shows
Natálie Halouzková ze Survivoru a Sarah Horáková ze Zrádců v podcastu Režim nerušit popisují zákulisí reality shows a průběh soutěží mimo kamery.
Obě prošly snad nejtěžšími reality shows, které v Česku běží. Jedna 70 dní hladověla na ostrově, druhá na Křivoklátě strávila dva týdny v izolaci a intrikách. Herečka Natálie Halouzková skončila v letošním Survivoru těsně před jeho koncem, cestovatelka Sarah Horáková byla zase finalistkou první řady Zrádců. Na prvním živém natáčení podcastu Režim nerušit mluvily o tom, co se do televizního střihu nevešlo nebo jaký tlak na ně hra vyvinula.
Survivor i Zrádci staví na intenzivní izolaci, psychickém vypětí a vztazích, které se tvoří pod neustálým dohledem kamer. Obě účastnice se shodují, že to zásadní se ale odehrává mimo záběr. „Hrajete celou dobu, ale záleží, co řeknete nahlas a co se vejde do střihu,“ říkají.
Sarah Horáková, která soutěžila ve Zrádcích na hradě Křivoklát, přiznává, že zpočátku netušila, jak velký dopad bude první česká řada mít. „Fakt jsem si myslela, že to poběží ve 23:00 na Prima Cool po Pevnosti Boyard,“ říká se smíchem. Sama v soutěži zvolila méně nápadný styl hry a podle svých slov se učila ukazovat emoce. „Dřív jsem měla pocit, že se mám držet, ale tady jsem zjistila, že brečet není slabost.“
Natálie Halouzková zase do Survivoru vstupovala krátce po osobním rozchodu a hledala výzvu, která by jí pomohla znovu získat sebedůvěru. „Chtěla jsem si dokázat, že se za sebe umím postavit,“ popisuje. Pobyt na ostrově pro ni byl fyzicky i psychicky náročný – během více než 70 dnů ztratila menstruaci, začaly jí vypadávat vlasy a podle vlastních slov naopak slzy nijak neschovávala.
Obě účastnice se přitom shodují, že hrály mnohem víc, než bylo zvenčí patrné. „Hraješ si to v hlavě. Jenže pak záleží na tom, co z toho řekneš na kameru a jaké kroky uděláš,“ říká Natálie. „Já jsem hrála, ale nebylo to vidět. A pak už je vlastně jedno, co sis myslela, protože to v tom střihu není,“ vypráví a Sarah ji přitakává: „Bála jsem se, že dostanu bídu za to, že se jen vezu. A upřímně? Ze začátku to tak fakt i vypadalo.“
Tlak z toho, jak budou na obrazovce vypadat, podle obou žen ovlivňuje i samotnou hru. Zároveň se shodují, že ve formátech, jako jsou Zrádci nebo Survivor, se hranice mezi hrou a realitou velmi rychle stírá. „My jsme tam byli 14 dnů, ale mně to přišlo jako půl roku. Ten hrad se stal naší realitou. Když hra skončila, přišlo mi, jako by skončil i život,“ říká Sarah.
Účast v soutěžích se přitom oběma propsala i do dalších pracovních aktivit. Natálie se vrátila k herectví a vyučuje jógu v pražském studiu Yoga Movement. Sarah zase tvoří podcast Poslední zrada pro Blesk, kde zpovídá soutěžící po jejich odchodu ze hry – zrovna druhá řada Zrádců se totiž zrovna vysílá.
Celý živý rozhovor s Natálií Halouzkovou a Sarah Horákovou si můžete poslechnout v podcastu Režim nerušit, který najdete na Spotify, Apple Podcasts i YouTube – tento díl vznikl jako součást Letní podcastové scény v areálu Trojského pivovaru. A sledujte @rezimnerusit na Instagramu, ať vám neunikne další díl.