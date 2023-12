Vánoční dárek pro milovníky fastfoodu: na dálnici u Kladna se otevře druhá pobočka Popeyes

Uložit 0

Poté, co americká fastfoodová značka způsobila začátkem listopadu poprask se svou první českou pobočkou na Václavském náměstí, přidá v prosinci druhou. S tou ale zamířila mimo hranice metropole a vlastně i mimo hranice jakéhokoli města – nová restaurace se ještě před koncem roku otevře u dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem. Konkrétně v novém retailovém parku u obce Stehelčeves na Kladensku.

Když řetězec rychlého občerstvení zaměřený za kuřecí speciality Popeyes zahájil svůj provoz na Václavském náměstí, spustilo se šílenství. Lidé před restaurací dokonce nocovali a ještě mnoho týdnů po premiéře se před ním táhly dlouhé fronty. Jestli se něco podobného bude opakovat i na Kladensku hned u dálničního tahu, je samozřejmě otázkou. Ovšem společnost McWin Capital Partners, která je přes dceřinou firmu držitelem licence na Popeyes v regionu, si samozřejmě věří, že i mimo metropoli kuřata z Louisiany pojedou.

„Úspěch první restaurace na Václavském náměstí ukázal, že český zákazník je natěšený na nové chutě, od otevření jsme obsloužili tisíce lidí. I když si zatím termín otevření restaurace ve Stehelčevsi musíme nechat jako vánoční překvapení, těšíme se, že naše speciality budou moci ochutnat i jinde než v hlavním městě,“ uvedl v tiskové zprávě Marko Blaževič, který je zodpovědný za restaurace Popeyes v České republice, v Polsku a Rumunsku.

Plány značky jsou ale v Česku mnohem větší, postupně mají přibývat další a další pobočky, a to i mimo Prahu a střední Čechy. V příštích měsících má dojít například i na centrum Brna a během deseti let má v zemi být na šest desítek restaurací Popeyes.

U Stehelčevsi, kde retailový areál za 200 milionů korun vybudovala developerská skupina ABP Holding, budou sousedy Popeyes například supermarket Billa a prodejny Pepco, DM drogerie nebo Super zoo. A od února přibude i jeden opravdu silný konkurent – McDonald’s. Ten už má v Kladně a jeho bezprostředním okolí dvě restaurace stejně jako úhlavní soupeř Popeyes, řetězec KFC.

Kromě Popeyes by do Česka měl v dohledné době zamířit také premiérový burgerový fastfood značky Five Guys, podle informací Hospodářských novin by jeho první restaurace měla vzniknout v rekonstruovaném obchodním domě Máj na Národní třídě v Praze.