Tom Brady míří do fotbalového Birminghamu. Ikona NFL pomůže se zdravím hráčů i marketingem

Všichni ho znají jako toho nezastavitelného quarterbacka a sběratele prstenů pro šampiony ligy, který i po čtyřicítce patřil k nejlepším hráčům amerického fotbalu. Profesionální kariéru v prestižní NFL už ale Tom Brady s velkou slávou vzdal a vydal se hledat výzvy jinde. Za oceánem. Na Britských ostrovech. V týmu toho skutečného fotbalu, který se hraje s kulatým míčem. Stal se vlastníkem klubu Birmingham City FC.

Dnes už snad všichni fotbaloví fanoušci znají příběh malého velšského klubu Wrexham AFC, který se během pár let proslavil po celém světě. Z pozice spolumajitelů za ním totiž stojí dvě herecké hvězdy, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, díky nimž dokázal tým nabírat na marketingové popularitě a dosahovat nevídaných úspěchů. Ostatně není tomu tak dávno, co slavil senzační postup do vyšší ligy anglického fotbalu.

Nejde však o jediné americké celebrity, které zkoušejí štěstí na Britských ostrovech s fotbalovým týmem. Třeba takový Michael B. Jordan, známý pro hlavní roli v boxerské filmové sérii Creed, už přes půl roku drží podíl v Bournemouthu. Bývalý hráč amerického fotbalu J. J. Watt zase koupil část Burnley. A slavný rapper Jay-Z má dávat do kupy skupinu investorů s cílem koupit věhlasný Tottenham Hotspur.

Své karty nyní vykládá i Tom Brady, jeden z nejlepších hráčů amerického fotbalu všech dob a držitel sedmi titulů ze zámořské soutěže NFL, který coby spoluvlastník vstupuje do Birminghamu. „Možná se mě ptáte, co vlastně o anglickém fotbalu vím…,“ zeptal se řečnicky. „Řeknu vám, že se toho mám ještě dost co učit, ale přece jen něco vím o vítězstvích,“ uvedl novopečený člen představenstva Birminghamu.

Šestačtyřicetiletý rodák z kalifornského San Matea přichází do Birminghamu s cílem tým dostat do Premier League, tedy té nejvyšší soutěže v anglickém fotbalovém ligovém systému. Aktuálně je totiž o jednu příčku pod ní, respektive v Championship, kde se úspěšně udržuje na nesestupových pozicích. Brady ale má prý recept na to, jak Birmingham dostat zpět na vrchol. A nejde jen o marketing a příliv kapitálu.

Týmu by měl pomáhat napříč různými procesy – od zdraví hráčů přes správnou výživu až po tréninkové a regenerační programy, s čímž má díky svému projektu TB12 Sports velké zkušenosti. Navíc se rovných třiadvacet sezón pohyboval na těch nejvyšších patrech profesionálního sportu, tudíž sám na sobě má vyzkoušené, jaké změny se odehrají, jakmile hráči začnou lépe trénovat, jíst a odpočívat. A obecně smýšlet nad úspěchem.

„Vím, že úspěch začíná prací odvedenou v době, kdy se svět nedívá. Vím, že tým není ničím bez města, které se za něj postaví. A co je nejdůležitější, vím, že jsem rád outsiderem. Cesta byla pro Birmingham dlouhá, ale tito fanoušci nikdy nepřestali věřit,“ řekla dlouholetá ikona klubu New England Patriots pro server ESPN. Jako jisté popíchnutí lze doplnit, že Brady také ví, jak úspěšně utopit skoro miliardu korun v kryptoměnách…