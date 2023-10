Trask zvýšil za rok obrat na 1,5 miliardy. Česká technologická firma si pochvaluje expanzi do USA

Uložit 0

Společnost Trask, technologický obr, který začal růst z České republiky, oznámila výsledky za svůj fiskální rok končící červnem. Během něj se jí podařilo zvýšit obrat meziročně o čtvrtinu na celkem 1,5 miliardy korun. Firma zaujala ve Spojených státech, do nichž oznámila vstup v červnu. A pomalu směřuje k veřejnému obchodování – cílem je do roku 2028 vstoupit na newyorskou burzu NASDAQ.

„Neplánujeme se odchýlit od řemesla, chceme ale naplno ukázat naši technologickou odbornost,“ říká CEO Trasku Pavel Riegger. Trask si pro začátek ve Spojených státech vybral finanční sektor – ten je v zemi v porovnání s Českem zhruba padesátkrát větší. Jen banky spravují 18,6 bilionu dolarů, tedy v přepočtu víc než 400 bilionů korun. Za oceánem se ale firma vedle bank chce usadit i na kapitálových trzích, při správě majetku a aktiv, v pojišťovnictví i fintech segmentech.

Trask řeší práci s daty, robotizaci, digitalizaci, umělou inteligenci a obecně různé zlepšování procesů napříč firmami. Je dlouhodobě předním dodavatelem technologických řešení v oblasti financí, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky a výroby. Loni pomáhal transformovat IT v jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group, jejíž součástí byla nová klientská zóna Kooperativy a ČPP. Firma dokončila modernizaci pro finanční skupinu UniCredit Group, a to hned v jedenácti zemích.

Když společnost v půlce letoška oznámila, že se hodlá prosadit v regionu Severní Ameriky a uchytit se ve Spojených státech a v Kanadě, do čela expanze dosadila Johna Weisela, který působil v regionu patnáct let jako řídící partner v Ernst & Young. Teď firma hlásí, že expanze se podařila, a počítá, že by do pěti let mohl zisk z amerického trhu tvořit až 30 procent celkového obratu Trasku.

Dnes je už skupinou, která během posledního roku založila hned tři nové firmy. Nejnovějším počinem je specializovaná společnost Trask Telco, v níž shromažďuje odborníky, kteří modernizují telekomunikační technologie v Česku, Slovensku, Belgii, ale i v Řecku či Spojených arabských emirátech.

V dalších nových entitách poskytuje jiným společnostem IT odborníky „na objednávku“, když například potřebují vykrýt dočasnou vyšší poptávku (firma s názvem Team8), nebo prémiový IT consulting například pro nastavování strategie (Meonzi).

Trask zaměstnává přes 1 400 IT odborníků. Mezi jeho zákazníky patří mimo jiné Erste Bank, ČEZ, VIG, VW, nebo Bentley. Má zastoupení v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Beneluxu, ve Velké Británii, Spojených státech a Kanadě.