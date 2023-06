Český technologický obr Trask míří do Severní Ameriky. Chce těžit z digitalizace tamního finančnictví

Když před dvěma lety nastupoval Pavel Riegger do funkce šéfa české společnosti Trask, tak zmiňoval plán stát se technologickou jedničkou v Evropě. Za tu dobu firma tento scénář posunula – kromě Česka a Slovenska je usazená ve Velké Británii, Rakousku či Německu a vrhla se i na region Severní Ameriky. Uchytit se chce ve Spojených státech i Kanadě a pro začátek by ráda oslovila firmy v tamním finančním sektoru. Protože ho považuje za velmi perspektivní.

Finanční sektor je jen ve Spojených státech zhruba padesátkrát větší než ten v Česku. Jen banky v zemi spravují 18,6 bilionu dolarů, tedy v přepočtu víc než 400 bilionů korun. „Toto úsilí je pro nás klíčové, abychom mohli pokračovat ve svém růstu na trhu a vytvářet hodnoty pro své klienty, jejich zákazníky a naše spolupracovníky,“ komentuje Riegger.

Bankovní sektor si Trask, který se zaměřuje mimo jiné na práci s daty, robotizaci, digitalizaci, umělou inteligenci a různé zlepšování procesů napříč firmami, na evropském trhu zkouší mimo jiné u KBC či Erste. Ale zaměřit se chce nejen na finančnictví, za oceánem hodlá zaujmout i na kapitálových trzích, při správě majetku a aktiv, v pojišťovnictví i fintech segmentech.

Pro řízení expanze si společnost vybrala Johna Weisela, který působil několik desítek let na vedoucích pozicích ve firmách Accenture či E&Y. „Situace na trhu profesionálních služeb se navždy změnila a klíčem k poskytování hodnoty klientům je blízkost ke klientovi a orientace na řešení. Tohle je nové paradigma pro většinu trhu dnes,“ myslí si.

Trask se sídlem v Praze dosahuje obratu přes 1,5 miliardy a dlouhodobě patří mezi nejrychleji rostoucí technologicko-poradenské společnosti v evropském regionu a aktuální expanze podle Weisela podtrhuje globální ambice firmy. Mezi její klienty patří vedle zmíněných také třeba ČEZ, Unicredit Services, Škoda Auto, VW nebo třeba Bentley.

Trask zaměstnává přes tisíc IT odborníků. Nedávno vyčlenil do samostatné firmy s názvem Team8 specialisty, které nabízí dalším společnostem „na objednávku“. Takže ty nemusejí mít své programátory, IT architekty či třeba analytiky, ale můžou využít projekt fungující pod Traskem. A právě Team8 má v rozšíření v Severní Americe a Kanadě sehrát důležitou roli. „Jak jsme si sami ověřili, tamní poptávka je ještě hůře plánovatelná než v Česku, takže v tom může Team8 velmi pomoci,“ vysvětluje CEO Team8 Ondřej Stokláska.