Travis Kelce, to je ten snoubenec Taylor Swift? Ve skutečnosti taky luxusně placený hráč i majitel pivovaru
Travis Kelce má tři Super Bowly, přes dvě miliardy korun ze smluv, pivovar s rostoucími tržbami a podcast, který koupil Amazon.
Být partnerem celebrity nemusí být vždycky úplně lehký úděl. Když se v létě 2023 vedle zpěvačky Taylor Swift začal objevovat hráč amerického fotbalu Travis Kelce, pro část lidí byl jen „tím sportovcem, co je s Taylor“. Jenže tohle zjednodušení není vůči Kelcemu fér. Je trojnásobným vítězem Super Bowlu, jedním z nejlepších hráčů na své pozici všech dob a dnes také podnikatelem, který dokázal proměnit slávu v kapitál. Se Swift, s níž se na konci srpna zasnoubil, tvoří jeden z nejvýraznějších power couples současnosti.
Na hřišti je Kelce pro Kansas City Chiefs symbolem spolehlivosti. S quarterbackem Patrickem Mahomesem tvoří útočnou dvojici, která pravidelně rozhoduje zápasy. I díky nim Chiefs v posledních letech vyhráli hned tři Super Bowly. Kelce se tak zařadil mezi největší hvězdy amerického fotbalu.
Tomu odpovídají i jeho smlouvy: od prvního nováčkovského kontraktu v řádu jednotek milionů dolarů, který podepsal v roce 2013, se postupně propracoval až k současnému dvouletému kontraktu na více než 34 milionů (707 milionů korun). Díky němu je druhým nejlépe placeným hráčem na své pozici. Dohromady si v kariéře v NFL vydělal 111 milionů dolarů (2,3 miliardy korun).
Navíc se prosazuje i mimo hřiště. Největší kapitolou jeho byznysu je dnes Garage Beer. Spolu s bratrem Jasonem, který byl léta také hráčem NFL, do značky vstoupili v roce 2024 jako hlavní investoři a rychle z ní udělali fenomén. Co začalo jako malý pivovar v Ohiu, má dnes hodnotu kolem 4,1 miliardy korun a letos očekává tržby v přepočtu až 1,5 miliardy korun, tedy trojnásobek předchozího roku. I díky tomu, že značka expandovala do všech 50 amerických států.
Růst je o to výjimečnější, že v USA, jak zmiňuje deník The Wall Street Journal, spotřeba piva spíše klesá a velcí hráči jako Bud Light či Coors zápasí s úbytkem zákazníků. Kdežto objem vyrobeného piva od Garage Beer roste tempem 400 až 500 procent, což je naprostá rarita.
Kelceovi schválně zvolili obyčejný přístup. Prostě pivo do ruky, které si dáte u grilu s kamarády. Žádné složité experimenty, jen klasika, u které se neřeší, kolik má chmelů, ale jestli je dobrá a nestojí majlant. „Byla to příležitost stát se součástí značky, která se mi opravdu líbí. Z Ohia pocházíme, vždycky rád podpořím místní věci,“ svěřil se před časem pro Forbes Travis Kelce.
Pivo je však jen jedním dílkem mozaiky. Kelce se za poslední roky stal investorem s portfoliem, které zahrnuje podíl v týmu Formule 1, pálivou omáčku Cholula, fitness startup oceněný na 20 miliard korun Hydrow, módní značku Indochino, společnost s autodoplňky RealTruck, vlastní suplementy Hilo Nutrition a oblečení Tru Kolors. Nedávno navíc otevřel steakhouse přímo v Kansas City.
Přitom nezapomíná ani na současné trendy. Jeho podcast New Heights s bratrem Jasonem se stal jedním z nejposlouchanějších v USA, a tak následně podepsali kontrakt s Amazonem v hodnotě přes dvě miliardy korun. Epizoda s Taylor Swift navíc naplno ukázala, kde je potenciál této dvojice: 1,3 milionu diváků živě, 18,5 milionu zhlédnutí během prvních dní a nárůst ženského posluchačstva o 600 procent. Swift využila prostor k oznámení nového alba a Kelce se stal spolutvůrcem jednoho z největších mediálních momentů roku.
Navíc si mediální sílu jejich páru uvědomuje. „To je krása velmi silného vztahu: získáte podporu, díky které se můžete věnovat svému řemeslu a soustředit se na to, abyste byli tou nejlepší verzí sebe sama,“ řekl v rozhovoru s populárním sportovním podcasterem a expertem Stephenem A. Smithem a dodal, že vedle Taylor ho motivuje hlavně práce: když ona sbírá ceny Grammy, on musí přivést Chiefs k další trofeji.