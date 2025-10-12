Tři dekády určuje, jak zní pop. Teď se znovu ozývá neviditelný muž, který překonal třeba Lennona
Nepotřebuje být vidět, aby byl slyšet. Max Martin stojí za stovkami hitů napříč generacemi, ale sám zůstává klidným pozorovatelem za sklem studia.
Když Taylor Swift na začátku října vydala nové album The Life of a Showgirl, hudební svět si všiml jednoho jména, které se po několika letech znovu objevilo v titulcích: Max Martin. Producent, který za poslední tři desetiletí formoval podobu popu víc než kdokoli jiný, se vrátil. Pro znalce to byl nenápadný, ale zásadní detail. Pro běžného posluchače totiž možná nejde o známou tvář, ale pokud jste v posledních třiceti letech slyšeli popový hit, je velmi pravděpodobné, že za ním stál právě on.
Max Martin, vlastním jménem Martin Sandberg, se narodil v roce 1971 ve Stockholmu. Chtěl být původně rockovým zpěvákem, dokud ho na začátku devadesátých let neoslovil producent Denniz Pop. Ten ho přivedl do svého studia, které se stalo kolébkou švédského popového zvuku. Martin se od něj naučil zásadní věc: jednoduchost není slabost, ale síla. Právě tahle filozofie, tedy začít u melodie, se stala základem jeho stylu a odlišila ho od většiny producentů, kteří tehdy sázeli hlavně na rytmus.
Jeho první velký úspěch přišel v roce 1998. Napsal Baby One More Time pro tehdy šestnáctiletou Britney Spears a změnil tím směr popové hudby. V následujících letech vytvořil sérii písní, které definovaly přelom tisíciletí a první roky nového milénia. Od Backstreet Boys přes ‚N Sync až po Kelly Clarkson a Katy Perry.
Do roku 2025 napsal nebo produkoval víc než padesát skladeb, které se dostaly do první desítky americké hitparády Billboard Hot 100, a pětadvacet z nich se vyšplhalo až na první místo. To z něj dělá nejúspěšnějšího autora všech dob v kategorii producent, v kategorii skladatelů je s 27 zářezy na druhém místě za Paulem McCartneyem.
Taylor Swift se s Martinem poprvé potkala v roce 2011, kdy připravovala album Red. Chtěla se posunout od country k popu, ale s důrazem na text a příběh. Martin jí v tom pomohl. Z jejich spolupráce vznikly hity jako I Knew You Were Trouble nebo We Are Never Ever Getting Back Together.
Na albu 1989 se jejich souhra naplno rozvinula. Skladby Blank Space nebo Style se staly základem nového, zralejšího popového stylu Taylor Swift. A když v roce 2017 vyšlo Reputation, byl Martin spoluautorem i producentem několika výraznějších skladeb. Potom se jejich cesty na čas rozešly, Swift zamířila k jemnějšímu, autorskému projevu, zatímco Martin zůstal ve studiu a pracoval s dalšími hvězdami, jako je The Weeknd nebo Ariana Grande.
Tím se jeho schopnosti opět dostaly na výsluní, ať už šlo o megahity Blinding Lights nebo Save Your Tears. „Nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by měl tak přesný cit. Je to génius,“ smeknul před ním jednou The Weeknd pro magazín The Variety.
Max Martin sám o své práci mluví málokdy. Když v roce 2016 přebíral cenu Polar Music Prize, jednu z nejprestižnějších švédských hudebních poct, začal svůj projev s úsměvem slovy: „Práskli jste to na mě! Dvaadvacet let jsem se schovával mezi dvěma reproduktory v suterénu, ale teď jste mě dostali.“ Pak dodal, že dobrý pop je především o pocitu a o tom, aby s lidmi pohnul, ne aby byl jen chytlavý.
Veřejně vystupuje jen zřídka a prakticky nedává rozhovory. O jeho osobním životě se ví málo, většinu času tráví ve studiu ve Stockholmu, kam prý jednu dobu dojížděl metrem jako kdokoli jiný. Jeho kolegové říkají, že pracuje v tichu a že ve chvílích, kdy hledá správný zvuk, si často sundá boty, aby se cítil víc při zemi.
I jinak se Martin vyhýbá veřejnosti. Nemá sociální sítě, neobjevuje se v klipech, odmítá osobní PR. Jeho jméno se objevuje v titulcích vedle Taylor Swift, The Weeknda nebo Ariany Grande, ale on sám zůstává mimo obraz. I po třech dekádách je prakticky neviditelný, přestože ovlivnil podobu moderní popové hudby víc než většina jejích tváří.